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麥寮電廠減煤 台電砍購電費爭議待調處

發稿時間：2018/01/30 10:57

最新更新：2018/01/30 10:57

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（中央社記者黃雅娟台北30日電）台塑石化麥寮電廠2部機組因應減煤，去年11月陸續停機，台電證實，已經依照合約減少支付電費，而麥寮電廠主張減煤為「不可抗力」，相關爭議已送電業爭議調處審議會。

因應雲林縣政府生煤額度限制，台塑石化旗下麥寮電廠減煤約28%，麥寮電廠1、2號機分別於去年11月1日、13日起停機，至年底兩部機組都不會再發電。

台電副發言人徐造華接受中央社記者訪問時表示，由於麥寮電廠去年年底停機，沒辦法配合台電電力調度，去年11月、12月已經確定減少給付部分電費，但是由於涉及台塑化商業利益，台電不便對外公布相關數字。

徐造華指出，雙方對於合約有不同見解，對於雲林縣政府控制生煤用量是否屬於「不可抗力因素」，雙方還在協商，目前已經送至電業爭議調處審議會，待最後判定結果出爐，台電將評估如何因應。

而前幾年由於麥寮電廠適逢歲修，得以順利度過生煤減量的限制，今年麥寮電廠也排定兩部機組歲修，估計今年給付電費狀況會較去年好。

根據台電提供資料，麥寮電廠3部機組106年與105年發電量相當，分別為123.2億度及124.2億度。

台電表示，根據合約內容，在正常情況下，每一部機滿載發電的狀態下，台電每月將會支付大約新台幣6億元左右的電費，3部機組共18億元。

由於去年11月麥寮電廠1、2號機陸續停機，台電證實，給付電費的確已經依照合約，減少支付給麥寮電廠，但「不代表最後的結果」。（編輯：林興盟）1070130

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