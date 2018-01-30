貿協攜手美台商會 促航太國防商機

（中央社記者廖禹揚台北30日電）為開拓台美航太與國防合作商機，外貿協會與美台商業協會今天簽署合作備忘錄，貿協董事長黃志芳表示，這次雙邊的商業平台正式簽約合作，可望深化經貿夥伴關係，促進合作商機。



黃志芳今天與美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）共同簽署合作備忘錄，將強化企業交流、組團互訪及市場資訊分享等工作。



韓儒伯表示，美台商業協會上週才組織18年來最大商業訪問團來台，不到一週時間又來台簽署這次合作備忘錄，就是因為將台灣視為美國重要的策略合作夥伴，他並指出，除國防與航太產業外，能源、5G、人工智慧等也是未來擴大合作的潛力領域。



黃志芳表示，雙邊過去在航太及國防產業上已有合作經驗，台灣業者更以高附加價值的零組件，進入波音、空中巴士等國際知名公司的供應鏈，具有相當優勢，藉由這次合作，可望協助更多台灣廠商與美國企業合作，發掘新商機。



黃志芳說，除過去每年都會舉辦的台北國際航太暨國防工業展外，外貿協會也會帶業者參加美國主要航太展，透過展覽交流，創造更多商機與接觸機會；此外，由於美台商業協會會員包括許多美國航太產業重要企業，可望促成更多業者直接洽談合作機會。（編輯：李信寬）1070130