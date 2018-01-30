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中華電信心足 今年拚每股賺5.2元

發稿時間：2018/01/30 19:21

最新更新：2018/01/30 19:21

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（中央社記者江明晏台北30日電）中華電信公布財測，每股盈餘4.8元至5.2元，力拚優於去年每股賺5.01元的水準，董事長鄭優展望2018年，認為市場競爭激烈，但有信心維持成長動能。

中華電今天公布2018年財務預測，全年合併營收估新台幣2314.7億至2329.7億元，稅前淨利481.1億至518.9億元，淨利為372.5億至403.1億元，每股盈餘4.8元至5.2元。

中華電董事長鄭優表示，2017年中華電信營運成績與財務績效穩健，全年營業淨利、歸屬於母公司業主淨利超越財測。展望2018年，雖然市場競爭激烈，仍有信心可維持成長動能；在行動及寬頻業務方面將持續提高中高資費用戶占比，並持續以寬頻升速策略，提升整體營收。

鄭優表示，MOD方面，將持續推升客戶數並優化數位內容，帶動營收成長；善用既有網路建設，輔以IDC（Internet Data Center）及CDN（Content delivery network）優勢和物聯網平台建置，將持續開創資通訊業務商機。即便面臨高度競爭，仍樂觀看待2018年，將掌握產業趨勢及法規鬆綁良機，並運用競爭優勢，持續為股東、客戶與員工創造價值。

中華電說明，2018年度合併營業收入預測數2314.7億元至2329.7億元，較2017年度自結數增加39.2億元至54.2億元，約年增1.7%至2.4%，主要因資通訊專案營收、行動銷貨收入、行動加值收入，及MOD營收增加，抵銷語音業務收入減少影響。

2018年度合併營業成本及費用預測數1820.7億元至1842.4億元，較2017年度自結數增加13.4億元至35.1億元，約0.7%至1.9%，主要是預估資通訊專案、行動銷貨、行動加值及MOD業務成長，以及4G特許權攤銷及員工調薪等將使相關成本費用增加。

營業淨利預測數較2017年度自結數增加約0.9%至8.8%。稅前淨利預測數481.1億元至518.9億元，較2017年度自結數分別增加0.8億元至38.6億元，歸屬於母公司業主淨利為372.5億元至403.1億元，預估年減16.1億元至增加14.5億元、每股盈餘預測為4.8元至5.2元，約年減0.21元至增加0.19元。

另外，中華電2018年取得不動產、廠房及設備資本支出預計為330.6億元，較2017年增加60.5億元，預估將持續投入光纖建設提升涵蓋率、強化行動網路品質提升涵蓋率及行動寬頻傳輸速率等。處分重大資產方面，主要預計處分中華航空持股。（編輯：鄭雪文）1070130

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