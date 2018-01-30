金融服務業洗牌 黑石欲買路透部門過半股權

（中央社紐約29日綜合外電報導）知情人士透露，美國投資業巨擘黑石集團正協商收購資訊服務公司湯森路透關鍵金融服務業務的控制股權，整個部門價值約200億美元（約新台幣5860億元）。



彭博報導，因事涉商業機密而要求匿名的消息人士還說，黑石集團（Blackstone Group LP）正與湯森路透（Thomson Reuters Corp.）討論收購其金融部門55%的股份。此部門提供華爾街和全球金融專業人士數據、分析和交易平台，不包括新聞蒐集業務。



總部位於加拿大多倫多的湯森路透今夜發布聲明表示，雙方討論有關金融和風險部門的「可能合作」，部門2016年全年營收為61億美元（約新台幣1787億元）。



若黑石集團與湯森路透達成交易，將進軍年營收達270億美元（約新台幣7911億元）的全球金融市場數據和新聞服務業，販售服務和交易工具給從華爾街到倫敦金融城（City of London）的金融專業人士，並成為彭博有限合夥企業（Bloomberg LP）和新聞集團（News Corp.）旗下道瓊公司（Dow Jones & Co.）的競爭對手。



若湯森路透談成交易，也將是加拿大湯姆森集團（Thomson Corporation）2008年收購英國路透集團（Reuters）後，公司規模最大的業務重組之一。



彭博有限合夥企業是彭博新聞母公司，在提供金融業新聞、數據和資訊等業務與湯森路透競爭。彭博有限合夥企業董事長葛拉爾（Peter Grauer）是黑石集團的非執行董事。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070130