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顧立雄推6大金融法修法 研議提高罰鍰

發稿時間：2018/01/30 19:41

最新更新：2018/01/30 19:41

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（中央社記者蔡怡杼台北30日電）金管會主委顧立雄推動金管會史上最大規模修法，涵蓋業別包含銀行、保險、證券業共6大金融法規，朝提高罰鍰上限方向前進，以「期貨交易法」最先修法，罰鍰上限倍增至新台幣120萬元。

為因應國際監理發展趨勢，金融監督管理委員會主委顧立雄先前指示，各業務局因應國際監理發展的趨勢，以及檢視國內金融市場之實務運作，檢討現行相關的金融法規，並以「與國際監理接軌」、「提升公司治理效能」、「深化健全經營的問責」、「落實消費者保護」為修法的主軸。

金管會主秘施瓊華表示，目前會內正著手修正「金融控股公司法」、「銀行法」、「證券交易法」、「期貨交易法」、「證券投資人及期貨交易保護法」以及「保險法」等6部金融法規。這將是金管會成立以來最大規模的修法，且方向朝著提高罰鍰金額上限前進。

施瓊華指出，證期局已在今天早上的業務會報中提報「期貨交易法」部分條文修正草案，之後各局也會陸續在第1季提出草案條文向主委報告後，循程序對外預告。

證期局副局長張振山表示，期貨交易法本次修正有4大重點，首先、罰鍰上限由新台幣60萬元，倍增至120萬元，並引入「導正代替處罰」機制，則缺失輕微者可處以糾正，不一定要罰鍰。

其次、增訂推動店頭衍生性商品採集中結算的法源，以控管店頭衍生性商品違約風險及提升交易資訊透明度。

張振山說，有鑑於國際間因對店頭衍生性商品的市場監理不足，近而引爆金融海嘯，之後美國、歐盟、香港、新加坡等已陸續推動店頭衍生性商品集中結算，且目前銀行、證券商以及票券商都可從事店頭衍生性商品交易，為控管店頭衍生性商品的違約風險，以及提升交易資訊透明度，因此推動增訂相關法源。

第三、期貨市場的財務安全防衛機制，調整相關財務資源順序，將期貨結算機構提撥的資本擺在第三順位，置於非違約者提存的交割結算基金之前；第四、簡化期貨信託基金審核程序，明定期貨信託基金可採申報生效制。(編輯：趙蔚蘭)1070130

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