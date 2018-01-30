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凱擘移頻壹電視送件 NCC：意見彙整中

發稿時間：2018/01/30 20:01

最新更新：2018/01/30 22:01

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有線電視系統業者凱擘日前宣布，放棄頻道代理業務，由各頻道商自行洽談，並和頻道商協商，要把收視不佳的頻道往後移頻。NCC表示，1月初已經收到業者申請頻道變更的送件，近日正在彙整各界回覆的意見，將排期程審議。（中央社檔案照片）有線電視系統業者凱擘日前宣布，放棄頻道代理業務，由各頻道商自行洽談，並和頻道商協商，要把收視不佳的頻道往後移頻。NCC表示，1月初已經收到業者申請頻道變更的送件，近日正在彙整各界回覆的意見，將排期程審議。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳政偉台北30日電）凱擘有線電視系統計劃將壹電視、東風電視等台，移頻到100台之後，NCC今天表示，1月初已經收到業者申請頻道變更的送件，近日正在彙整各界回覆的意見，將排期程審議。

有線電視系統業者凱擘日前宣布，放棄頻道代理業務，由各頻道商自行洽談，並和頻道商協商，要把收視不佳的頻道往後移頻，可能包括練台生所屬的壹電視、東風電視等台，將從85台以內的基本頻位，往後移頻至100台之後。

凱擘當時指出，頻道異動是以提供消費者更優質的收視內容，強化頻道競爭力為出發點，主要的目的是全面檢視各類別頻道表現，收視率較差的往後調整，並非下架，目前都還在討論，待和頻道商協商完畢後，才會送件至NCC，移頻沒有確切時間表。

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗今天接受中央社記者訪問時表示，1月初已經收到凱擘的送件資料，之前已經蒐集利害關係人及地方政府的意見，目前也都收到回覆，正在彙整各界的看法，會再排入期程進行審議。

翁柏宗強調，會依據有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法，考量公平上下架原則、消費者收視習慣等，作為依法審議的原則。（編輯：趙蔚蘭）1070130

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