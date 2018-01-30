實物給付保單 民眾青睞海外醫療專機運送

（中央社記者蔡怡杼台北30日電）金融監督管理委員最新公布實物給付保單銷售狀況，累計106年全年共賣出14.89萬件。其中，9成8的件數都是國泰人壽的海外醫療專機運送保單；若以金額來看，則以6成4為殯葬服務保單。



金融監督管理委員會於2015年7月開放壽險業可辦理實物給付型保險業務，實物給付的態樣包含健康管理、醫療、護理、長期照顧、老年安養及殯葬等6大類服務，業者於2016年第2季後陸續開賣實物給付保單。



截至去年底，金管會共核准國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽4家壽險公司開賣6張商品，其中，給付態樣為健康檢查有兩張、海外醫療專機運送有1張、殯葬有3張，106年全年實物給付保單共賣出14萬8971件，保費收入為新台幣6510萬6839元。



金管會保險局副局長蔡麗玲今天表示，6張實物給付保單中以給付態樣為殯葬的銷售最好，106年全年殯葬的實物給付保單共賣出1569件，保費收入為4210萬8120元；若以件數來看，則是國泰人壽推出附加在旅遊平安險的海外醫療專機運送銷售情況最好，106年全年共賣出14萬7388張，保費收入為2159萬8264元；至於健檢共賣出14張，保費收入為140萬455元。(編輯：林沂鋒) 1070130