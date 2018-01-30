台塑石化暮年會 王文淵叮嚀工安要做好

（中央社記者韋樞台北30日電）中油桃園煉油廠發生工安事件，台塑企業總裁王文淵表示，要以此為鑑，台塑石化廠區很大，定檢時要做好每項工作。



王文淵今晚參加台塑石化暮年會致詞時做以上表示。



王文淵表示，任何一個工安事件都會被媒體炒作得很厲害，台塑石化是很大的廠，平常要好好操作，定檢更要注意。



王文淵指出，冬天要特別注意環保工安事件，環保工安事件每到選舉時就會醱酵；現行法令規定每3年做一次總體檢，總體檢是很好的做法，但不能太過頻繁，或是因為單一事件就總體檢，因為總體檢整個廠區要關俥、開俥，反而更危險，按照法規即可，總體檢太頻繁不見得安全。



王文淵話鋒一轉，提醒媒體要自律，不要傷害別人的權益，例如有媒體報導台塑去年8、9月向律岡聯合企業購買北韓無煙煤，但台塑僅在去年12月進口一批俄羅斯的媒，根本未向北韓買煤。



對於在台灣的投資，他大嘆「不是我不願意，是在台灣沒法投資」。台塑企業在麥寮園區更新設備，改採更先進、更少廢氣排放的製程與設備也行不得，「台灣是不是走過頭？」



他說，台塑企業近年無法在台灣投資，在前總統陳水扁時代，四寶折舊費用新台幣600多億元，到前總統馬英九執政8年降到400億元，近兩年更低於400億元，顯示在台灣的投資不斷減少，相對在越南投資百餘億美元、美國德州投資50億美元、路易斯安那州投資94億美元。



他還透露，近期去大陸寧波，也順道去了舟山群島，結果看了嚇一跳，大陸政府批准在當地要建年產4000萬公噸的煉油基地，這真是要好好思考台灣的經濟前景。



台塑石化董事長陳寶郎也對台塑石化去年一年平安順利表示欣慰，未來他要讓台塑石化成為亞洲競爭力最強的石油公司。



他同時許下三個心願，第一，家庭和樂、身體健康；第二是企業平安順利；第三則是社會國家不要再吵了，全力提升經濟。（編輯：鄭雪文） 1070130