王文淵：油價還會漲 景氣與去年相仿

（中央社記者韋樞台北30日電）台塑企業總裁王文淵晚間表示，今年石化業景氣應該和去年差不多，不過原油上漲，近日已達每桶69到70美元，估計可能還有小幅上漲空間。



王文淵今晚參加台塑石化暮年會回答媒體有關今年景氣的問題時做以上表示。



王文淵指出，今年石化業景氣基本上應該和去年差不多，因為原油還在上漲階段，但原油不僅是單純的供需問題，目前每桶接近70美元，他認為還會再漲一點，但漲多少不敢說，一方面原油在漲，但另一方面美國的煉油也會增產，所以油價還是會有變化。



王文淵說，台塑企業雖然去年表現得不錯，並非全然因為台塑企業本身會經營所致，石油價格提高，世界景氣恢復都是很重要的因素；今年景氣應不離譜，應可維持去年的產銷，上半年會好，下半年不敢說，因為不確定因素會在下半年。



對於燒煤發電一事，王文淵分析，用煤、天然氣和水力發電都屬於基本發電，太陽能和風力發電都屬於綠能發電，無風、無太陽便無法發電，所以不算是基本發電。



值得注意的是，天然氣船靠港的條件比一般船舶高很多，以近日寒流和東北季風強勁，只要5天到一週風大浪大，天然氣船無法靠港，天然氣發電就會斷炊，反而有無法發電的危險。（編輯：鄭雪文）1070130