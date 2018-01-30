/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票費德瑞
>rss

王文淵：油價還會漲 景氣與去年相仿

發稿時間：2018/01/30 20:41

最新更新：2018/01/30 20:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北30日電）台塑企業總裁王文淵晚間表示，今年石化業景氣應該和去年差不多，不過原油上漲，近日已達每桶69到70美元，估計可能還有小幅上漲空間。

王文淵今晚參加台塑石化暮年會回答媒體有關今年景氣的問題時做以上表示。

王文淵指出，今年石化業景氣基本上應該和去年差不多，因為原油還在上漲階段，但原油不僅是單純的供需問題，目前每桶接近70美元，他認為還會再漲一點，但漲多少不敢說，一方面原油在漲，但另一方面美國的煉油也會增產，所以油價還是會有變化。

王文淵說，台塑企業雖然去年表現得不錯，並非全然因為台塑企業本身會經營所致，石油價格提高，世界景氣恢復都是很重要的因素；今年景氣應不離譜，應可維持去年的產銷，上半年會好，下半年不敢說，因為不確定因素會在下半年。

對於燒煤發電一事，王文淵分析，用煤、天然氣和水力發電都屬於基本發電，太陽能和風力發電都屬於綠能發電，無風、無太陽便無法發電，所以不算是基本發電。

值得注意的是，天然氣船靠港的條件比一般船舶高很多，以近日寒流和東北季風強勁，只要5天到一週風大浪大，天然氣船無法靠港，天然氣發電就會斷炊，反而有無法發電的危險。（編輯：鄭雪文）1070130

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP