核一廠年底除役 促協金回饋金可望全拿

核一廠1、2號機預計分別將在今年12月及明年7月除役，根據環境影響評估法，30日在核一廠進行現場勘查。圖為核一廠。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟新北30日電）核一廠1、2號機將在今年底及明年7月除役，今天舉辦公聽會，經濟部國營會副主委吳豐盛表示，未來考慮將促協金及放射性廢棄物回饋金合併發放，「至少不會比原來全時發電的金額少」。



核一廠1、2號機預計分別將在今年12月及明年7月除役，根據環境影響評估法，今天在核一廠進行現場勘查，並在新北市石門國中舉行公聽會。



公聽會由經濟部國營會副主委吳豐盛主持，新北市石門區公所區長吳嘉榮及台電副總經理蔡富豐偕同出席，並有逾百位石門區居民及新北市議員鄭宇恩出席參加。



吳豐盛致詞指出，配合政府2025年非核家園政策，以及電業法明確規定，到了2025年台灣核電廠6部機組將不再運轉，未來也不會再有核電，鄉親的意見將會留存紀錄，送環評大會供委員參考，台灣核電將走入歷史。



今天出席的里長及居民，對於核一廠除役發表不同看法。由於核一廠1號機自103年12月大修後就未重啟過，2號機也自106年6月起不再運轉，發電度數減少導致促協金減少，成為會中討論焦點。也有里長提出質疑，除役後的核廢料放25年之後，真的拿得走嗎？



有里長指出，石門已經跟核電廠共處40年，要求台電應該好好計算，除役期間的核廢料應該給多少回饋金；居民反映，石門拿的回饋金比貯存低放廢棄物的蘭嶼還要少，太不合理，核廢料移走前，應提供最終處置核廢料的回饋金；部分居民則建議直接把核廢料搬走，「一角都不要」。



綠色消費者基金會董事長方儉認為，台灣根本就不適合蓋核電廠，他認為負責除役的核能發電後端營運基金，甚至可以發展成一個產業，包括研究地質學等，可以怎樣回饋地方，台電應該好好思考。而核電廠反應爐裡面還有核燃料，風險評估怎麼做，最重要是獲得許可，要有正當性。



會後吳豐盛接受媒體訪問表示，原本因為發電減少，減發的促協金一半由核後端基金支應，剩下一半由地方政府提出專案申請，基本上都會核發，部分居民覺得促協金減少，可能是因為地方政府沒有提出申請。



吳豐盛指出，因應核一廠除役，昨天立法院通過的主決議，未來只要因為發電度數減少導致促協金減發，都將由核後端基金支應；未來也會考慮將促協金要點及核廢棄物貯存要點兩者合併，核電廠附近的居民領到的回饋金「至少不會比原來全時發電的金額少」。



根據台電規劃，核一廠除役將拆除1、2號機的聯合結構廠房及汽機廠房，以及3萬5000公秉油槽等設施；核廢料規劃乾式貯存共有七期，預計貯存核廢料約7000至7400束，第一期規劃共30箱、每箱56束，目前已建置好約25箱。而核一廠除役經環保署決議，將進入第二階段環境影響評估審查。（編輯：張良知）1070130



