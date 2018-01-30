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3座核電廠除役 台電自願送二階環評

發稿時間：2018/01/30 21:24

最新更新：2018/01/30 22:08

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核一廠1、2號機預計分別將在今年底及明年7月除役，根據環境影響評估法，30日在核一廠進行現場勘查，並在新北市石門國中舉行公聽會，由經濟部國營會副主委吳豐盛主持。中央社記者黃雅娟攝　107年1月30日核一廠1、2號機預計分別將在今年底及明年7月除役，根據環境影響評估法，30日在核一廠進行現場勘查，並在新北市石門國中舉行公聽會，由經濟部國營會副主委吳豐盛主持。中央社記者黃雅娟攝　107年1月30日

（中央社記者黃雅娟新北30日電）核一廠1號機預計將在今年底除役，台電表示，為了降低外界疑慮，核二廠、核三廠也將比照核一廠除役，主動申請自願進行二階環評，審查項目比一階環評範圍更大、項目更多。

核一廠1、2號機預計分別將在今年底及明年7月除役，根據環境影響評估法，今天在核一廠進行現場勘查，並在新北市石門國中舉行公聽會。

會前台電環境保護處長蔡顯修接受媒體訪問時表示，最初邀請環保署召開諮詢委員會，詢問核一廠除役應該透過哪些環評程序審理比較好，後來委員建議應該送二階環評，為了降低外界疑慮，核二廠、核三廠未來也將比照辦理，進行比一階環評範圍更大、項目更多的二階環評。

核一廠因應除役，目前已在廠區內設置乾式貯存場，預計共可貯存7000至7400束的核廢料，由於新北市政府尚未核發水保證明，導致目前核廢料無法放進乾式貯存場。

台電核能後端營運處長張學植表示，核一廠2號機用過核燃料池已滿，而廠區內的乾式貯存場無法啟用，若反應爐內燃料棒無法移出，就無法完成除役。

政府為落實非核家園政策，在電業法中明定，核能發電設備應於114年以前，全部停止運轉；核一廠1、2號機將分別於今年12月及明年7月除役，核二廠1、2號機則分別於110年12月及112年3月除役；核三廠1、2號機則分別於113年7月及114年5月除役。目前正常運轉僅有核二廠1號機及核三廠2部機組，裝置容量約288.7萬瓩。（編輯：林沂鋒）1070130

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