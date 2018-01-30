/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票費德瑞
>rss

出口加溫 去年第4季GDP可望優於預期

發稿時間：2018/01/30 22:24

最新更新：2018/01/30 22:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳政偉台北30日電）主計總處將於31日公布106年第4季GDP概估統計，前3季受智慧型產品與高科技產能帶動，復甦力道比預期大，在出口與民間消費帶動下，去年第4季經濟成長率應可望優於原預測2.3%。

國民所得是一個國家常住居民在一定期間生產的總成果，每年1月、4月、7月、10月，行政院主計總處針對所蒐集的資料先行編算GDP概估統計，因此，1月將在31日公布106年第4季GDP概估統計。

主計總處106年11月發布經濟預測時，預估106年全年經濟成長率為2.58%，而31日發布106年第4季的經濟成長率概估統計後，也會一併調整對106年經濟成長率預測。

受惠全球景氣穩健復甦、國際原物料價格走高，106年台灣經濟表現優於預期，據主計總處的資料顯示，前3季經濟成長率分別為2.66%、2.13%及3.11%，原先預測第4季為2.3%。

國內經濟情勢因受智慧型電子產品需求上升與高科技產業產能擴張，帶動前3季的出口與經濟。主計總處當時認為，經濟表現復甦力道比預期來的大，是否能持續到年底還需要觀察。

中央研究院預測106年全年實質經濟成長率為2.64%，認為去年國內經濟表現主要受到國外需求回升帶動出口成長、股市活絡、增進民間消費等影響，推估短期內國民所得相關數據將有顯著增長。

且據中華經濟研究院預測，106年受惠全球經濟復甦，帶動商品貿易成長加速，預測106年全年經濟成長率為2.53%。受惠出口成長強勁，106年下半年成長表現出乎預期，預期第4季經濟成長率可望突破2%，達到2.13%。

據財政部公布的106年12月出口295.1億美元，年增14.8%，呈雙位數成長，且為連續15個月正成長；經濟部統計處也指出，去年下半年如來台觀光人數縮減的不利因素逐漸消失，零售業回復正成長，整體逐季走高，也代表民間消費回升。

因此，在出口與民間消費回升的方向下，去年第4季經濟成長率應該會優於原預測2.3%，修正後的106年經濟成長率可望優於預測數2.58%。(編輯：趙蔚蘭)1070130

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP