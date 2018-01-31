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美股重挫恐慌指數升高 期貨夜盤創今年大量

發稿時間：2018/01/31 10:44

最新更新：2018/01/31 10:44

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（中央社記者韋樞台北31日電）今天清晨收盤的美股大跌362點，市場波動度大，投資人恐慌指數也跟著升高，台灣期貨市場夜盤更創下28.5萬口的今年大量，分析師表示，市場波動大，代表避險大增，後續值得觀察。

美股今天連續第二天收跌，道瓊工業指數大跌362點，是去年5月來最大跌幅。醫療保險股因為擔心亞馬遜公司（Amazon）進軍醫療保險業而下挫。

根據台灣期貨交易所統計，1月30日夜盤交易量28萬5141口，日盤134萬9756口，夜盤為今年以來最大量，夜盤占日盤比重達21.13%，雖非特別高，但卻是今年以來占日盤比重第三高。

綜觀1月30日整體日夜盤的量來看，當天美國道瓊期貨的日盤2274口，夜盤7485口，交易量雙雙創下商品上市以來新高。

富邦期貨分析師范炳杰表示，今天是W5週選擇權結算，在結算前靠近價平附近的選擇權敏感度較高，投資人若是操作選擇權，可享有較大利潤空間，此時會吸引投資人進場。

范炳杰指出，美股大跌362點，出現空方缺口黑k，並摜破10日均線，代表技術面走弱的跡象，市場VIX恐慌指數亦創5個月以來新高，且從美股這一波大漲以來，市場恐慌指數也跟著一路走高。

他說，後續美股變化大，顯示波動度也大，技術面走弱下，投資人會有避險需求，值得進一步觀察市場變化。（編輯：林孟汝）1070131

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