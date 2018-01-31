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鴻海深耕工業互聯網 效率提升30%

發稿時間：2018/01/31 10:54

最新更新：2018/01/31 10:54

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海集團總裁郭台銘表示，工業互聯網就是工作生活加上互聯網，相關效率可提升30%。鴻海成立工業互聯網AI應用研究院，要建立20萬台工業互聯網機器人。

鴻海今天召開股東臨時會，其中討論子公司富士康工業互聯網首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在中國大陸上海證券交易所上市案。

談到集團在物聯網布局，郭台銘表示，工業互聯網就是工作生活加上互聯網，邁向虛實結合、硬軟整合，邁向智能製造。

郭台銘指出，大數據建設是雲端運算建設，要從互聯網邁向雲聯網、進一步到雲聯雲，從互聯網邁向萬物聯網時代，八大生活進一步結合互聯網，虛擬經濟與實體經濟結合，大數據產生人工智慧的基礎。

在工業互聯網製造層面，郭台銘表示，硬體製造生產過程中，全部用8K影像截取大數據，關燈工廠可產生意想不到的數據，效率可提升30%。富士康工業互聯網可產生許多工業數據，整合全球100多萬員工、上百萬台設備的數據處理。

郭台銘表示，富士康工業互聯網整合工業大數據、雲端智慧、數據安全管控、區塊鏈金融、智慧製造、智慧供應鏈等人流、技術流、訊息流、過程流、物流、金流等六流。

在醫療大數據結合健康生活部分，郭台銘以自己女兒妞妞為例，包括打預防針、感冒、吃藥，都建立大數據，每個兒女都配一位護理長。

觀察物聯網市場規模，郭台銘引述資料預期，到2025年，物聯網世代經濟價值規模可到11兆美元，其中製造物聯網可到3.7兆美元，預期到2025年全球大數據流量可以成長10倍。

郭台銘表示，鴻海集團是離人工智慧很近的智能製造公司，在台灣高雄高軟、中國大陸深圳、美國威斯康辛、日本大阪、新加坡、孟買、布拉格等地，建立高速運算雲端中心。

鴻海也成立工業互聯網人工智慧應用研究院，其中規劃建立20萬台工業互聯網機器人，並發展智能模具。（編輯：楊玫寧）1070131

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