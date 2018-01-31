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富士康互聯網大陸上市 鴻海股臨會通過

發稿時間：2018/01/31 11:02

最新更新：2018/01/31 11:11

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鴻海31日召開股東臨時會，討論子公司富士康工業互聯網在中國大陸上市案。圖左2為鴻海集團總裁郭台銘。中央社記者鍾榮峰攝　107年1月31日鴻海31日召開股東臨時會，討論子公司富士康工業互聯網在中國大陸上市案。圖左2為鴻海集團總裁郭台銘。中央社記者鍾榮峰攝　107年1月31日

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海今天召開股東臨時會，其中討論子公司富士康工業互聯網中國大陸上市案。討論議案通過，此外改選獨立董事王國城也獲得股臨會通過。

針對富士康工業互聯網上市目的，鴻海指出，為因應中國大陸網路通訊及雲端運算市場的快速成長，整合網通、雲端運算等相關製造公司及業務到富士康工業互聯網，以拓展中國大陸相關產業市場，吸引並激勵當地優秀專業人才，增強集團全球競爭力。

在業務方面，為了順應工業4.0時代發展需求，鴻海表示，集團重組成立工業互聯網領域智慧製造與科技服務專業化平台，重點發展雲端運算、網路通訊以及科技服務業務。

在股權分散方式，鴻海指出，此次富士康工業互聯網發行新股股數暫定約占發行後總股本10%。

在募集資金用途，富士康工業互聯網將鎖定投資雲計算暨網路設備產業化技改、新世代5G工業互聯網系統解決方案研發、新世代高效能運算平台研發中心、高效運算數據中心建置、工業互聯網平台建置、手機機構件升級改造、償還銀行貸款、以及補充流動資金等8大項目。（編輯：林興盟）1070131

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