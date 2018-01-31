戴正吳說到做到 夏普連5季獲利

鴻海出身的戴正吳接任社長後，日本夏普公司業績持續好轉。夏普31日公布，轉虧為盈後已連5季獲利。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃名璽東京31日專電）鴻海出身的戴正吳接任社長後，日本夏普公司業績持續好轉。夏普今天公布，轉虧為盈後已連5季獲利，預估2017年度獲利可達690億日圓（約新台幣186.7億元）。



日本企業會計年度為當年4月到隔年3月。夏普今天公布2017年4月到12月的財報，獲利553億日圓，表現亮眼；前一年同期為虧損411億日圓。



日本經濟新聞報導指出，夏普能有這樣的表現，除了出身鴻海集團的社長戴正吳積極改革，也與夏普本業的液晶面板銷售創佳績有關。



夏普2017年度前3季營業額增加22.7%，達到1兆8294億日圓，其中包括液晶面板及平面電視在內，營業額成長近40%；家電等產品也有亮眼成績。



夏普預估，2017年度營業額將比2016年度成長22.4%，達到2兆5100億日圓，全年獲利可達690億日圓。



2016年8月13日，夏普召開董事會，通過鴻海集團副總裁戴正吳新任夏普社長。經過一年多的努力，戴正吳成功帶領夏普轉虧為盈，並在2017年12月重返日本股市由大型企業股票組成的東證一部。



戴正吳當時說，2016年8月抱著一定要讓夏普重返東證一部的決心，買了單程機票來到日本就任社長，終於完成這項目標。1070131