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去年Q4GDP創11季新高 今年台經濟穩定成長

發稿時間：2018/01/31 19:30

最新更新：2018/01/31 19:30

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（中央社記者邱柏勝台北31日電）在台股萬點行情與出口暢旺帶動下，主計總處公布去年第4季經濟成長率上調為3.28%，創11季新高，概估去年全年GDP成長率為2.84%，預估今年台灣經濟可望穩定成長，動能也將優於預期。

主計總處今天公布106年第4季國民所得概估統計，並預定於2月13日正式公布今年全年經濟成長率預測值。

主計總處專門委員黃偉傑今天表示，去年第4季經濟成長率比預測數高了近1個百分點，成長率達3.28%創下近11季以來新高，主要是因為去年第4季出口表現亮眼，較主計總處預測大增30億美元，優於預期，成為第4季經濟成長率擴增的主要動能。

併計去年第1季2.64%、第2季2.28%、第3季3.1%以及第4季的3.28%經濟成長率後，主計總處概估去年經濟成長率為2.84%，較原先預測值2.58%增加0.26個百分點。

除出口暢旺外，去年內需表現也不錯，黃偉傑表示，去年第4季國內就業情勢持續改善，勞工薪資穩健成長，加上股市熱絡，帶動民眾財富增加，反映在手機、服飾品熱銷上，民間消費成長往上攀升。

其中零售業營業額年增3.57%，創2014年第3季以來最大增幅；餐飲業營業額則年增3.71%，創近4季最大增幅；國人出國人次也年增11.73%。

此外，對民間消費具最直接帶動效果的股市，也發揮拉抬效果，黃偉傑指出，台股自去年5月23日站上萬點以來，至今仍延續史上最長萬點行情，且到了去年第4季，台股每日成交值較前年大增93.01%，加權指數也上漲15.64%，散戶投資人占台股成交比重重返6成，也較前年同期大增10%，顯見股市上漲確有帶動財富效果，並促進內需成長。

然而，主計總處公布統計指出，第4季民間投資（資本形成）為-1%，呈連2季負成長情況，對今年國內投資展望，黃偉傑認為，民間投資負成長是基期因素，肇因於前年第4季以新台幣計價的資本設備進口年增25.16%，其中半導體設備進口年增逾5成，在高基期下，才導致去年第4季民間投資下滑。

但從絕對值來看，黃偉傑分析，去年第3季資本設備進口以美元計價達101億美元，第4季擴增至115億美元，且台積電5奈米晶圓廠日前動土，並已證實接下來的3奈米會持續在台灣投資，預期將帶動相關供應鏈擴大在台灣投資力道，主計總處預期今年國內投資展望仍將有不錯表現。

展望今年經濟成長前景，黃偉傑表示，去年下半年以來，主要經濟體與新興國家的經濟復甦成長加速，國際貨幣基金（IMF）除上修今年全球經濟成長率，也將全球貿易量上修0.6個百分點至4.6%，顯見全球經濟展望雖有風險，但整體而言仍會延續去年的復甦態勢，預估台灣經濟可望穩定成長，動能也將優於預期。（編輯：林淑媛）1070131

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