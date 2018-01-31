中華電鄭優：今年專注提升整體獲利

（中央社記者江明晏台北31日電）中華電信董事長鄭優表示，2017年營運超越財測，2018年將專注提升整體獲利，提升行動用戶中高資費用戶占比，持續以寬頻升速策略，提升整體營收。



中華電信今天公布自結2017年第4季合併營收新台幣609.2億元，較2016年同期增加4.4%；歸屬於母公司業主淨利為86.7億元，增加11.7%；每股盈餘1.12元。



中華電董事長鄭優表示，2017年第4季及全年營運成績與財務績效穩健，全年營業淨利、歸屬母公司業主淨利與稅息前折舊攤銷前利潤(EBIDTA)皆超越財測。在競爭激烈的行動領域，持續以36.6%的行動客戶數市占率，及37.2%的行動營收市占率，位居領導地位。即使各電信業者行動服務營收因市場競爭下滑，仍持續保有降幅最低的成績，整體客戶流失率也最低。



鄭優說明，中華電在其他領域同樣穩健成長。截至2017年第4季，100Mbps以上寬頻用戶數超過128萬戶，年成長9.5%，顯示以鼓勵升速提升寬頻營收的策略奏效。此外，MOD用戶數突破160萬戶，與去年同期相較，成長20.3%，SVOD訂購數快速成長，帶動整體MOD營收年成長15.7%，表現亮麗。



展望2018年，鄭優表示，將以現有的網路建設，輔以IDC及CDN的優勢，在2018年維持強健的成長動能，進一步強化市場領導地位。



中華電2017年全年營收為2275.5億元，較2016年減少1.1%。2017年營業淨利為467.3億元，較2016年同期減少2.9%。營業淨利率為20.5%，2016年同期為20.9%。歸屬母公司業主淨利為388.6億元，減少3%。每股盈餘5.01元。



2018年財務預測出爐，合併營收為2314.7億元至2329.7億元，營業淨利為471.7億元至508.4億元，歸屬於母公司業主淨利為372.5億元至403.1億元，每股盈餘4.8至5.2元。（編輯：李信寬）1070131