陸客少了 新南向國家與韓國旅客補上

（中央社記者邱柏勝台北31日電）政府積極推動新南向政策初具成效，根據主計總處統計，去年新南向18國來台旅客達228萬人次，年增27.65%，創歷史新高，加上韓國來台旅客年增近2成，幾可弭平陸客流失的缺口。



主計總處今天公布去年第4季經濟成長率為3.28%，創近11季新高；併計去年前3季經濟成長率後，去年全年經濟成長率概估為2.84%，較預測數增加0.26個百分點，主因出口及民間消費優於預期。



此外，主計總處也統計來台外國旅客人次。去年第4季陸客來台人次年增18.34%，為連6季下滑後首度轉正，但主計總處官員坦言是基期因素。若以全年來看，去年陸客來台達273萬人次，年減22.19%；且占去年來台外國旅客比重，也降至25%，與2015年高點的4成相比仍遜色不少。



不過，新南向18國的觀光客，也適時填補了陸客不來的缺口。根據主計總處統計，去年第4季新南向18國旅客來台人次年增16.07%，全年成長27.65%，雙創歷史新高紀錄。去年新南向18國來台旅客達228萬人次，占占去年來台外國旅客比重逾2成，再加上韓國來台旅客也年增近2成，去年來台旅客人次仍年增0.46%，呈小幅成長趨勢。（編輯：鄭雪文）1070131