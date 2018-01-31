重整見效慢 愛立信去年大虧逾1280億元

（中央社斯德哥爾摩31日綜合外電報導）瑞典電訊業巨擘愛立信公司（Ericsson AB）今天表示，由於網路設備業競爭、公司重整成本和投資光速5G技術，公司2017年出現巨額虧損，由前一年的盈餘轉為大虧。



法新社報導，愛立信發布聲明表示，公司2017年淨損351億克朗（約新台幣1284億元），2016年則是獲利19億克朗。



此外，愛立信2017年出現381億克朗的營業虧損，反觀2016年呈現63億克朗的營業利益。根據聲明，愛立信2017年營收下滑10%至2013億克朗。



愛立信公司執行長艾柯霍姆（Borje Ekholm）表示：「2017年期間，公司焦點持續鎖定重塑整體策略和改善公司結構與表現。2017年也是5G從願景轉為真實業務機會的一年，同時我們的4G業務有好的表現」



柯霍姆還說：「我們全力堅守計畫和目標，預料今年可見到改變的明確成果。」



單單2017年第4季，愛立信淨損便由一年前的16億克朗激增為189億克朗，銷售額下滑12%至572億克朗。



柯霍姆解釋道：「第4季結果符合我們整體預期，網路業務表現逐漸改善，數位服務則繼續鉅虧。然而，這樣的結果仍遠遜於我們的長期目標。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070131