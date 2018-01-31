美對台低熔點聚酯棉反傾銷初判 稅率高達52%

（中央社記者廖禹揚台北31日電）美國對台灣及南韓低熔點聚酯棉反傾銷調查初判結果出爐，對台裁定稅率高達52%，經濟部次長王美花今天表示，會持續提供業者必要協助，爭取權益。



美國商務部29日公布對台灣及南韓低熔點聚酯棉反傾銷調查初判結果，分別裁定傾銷稅率為52%及1%到16.48%。經濟部次長王美花今天受訪表示，美國近一年展開的反傾銷及防衛措施調查較往年多，如日前公布對太陽能板及洗衣機課徵的防衛性關稅，引發美中貿易戰疑慮，經濟部會持續關注後續發展。



王美花指出，反傾銷調查是針對特定國家，這次針對低熔點聚酯棉的初步判定稅率相當高，經濟部國際貿易局會持續協助業者爭取，維護權益。



美商南亞塑膠美國公司向美國商務部及國際貿易委員會提出申請，要求對台灣及南韓輸美低熔點聚酯棉展開反傾銷調查，美國商務部於去年7月18日公告對涉案產品展開調查，29日公布初判結果後，預定於6月18日發布傾銷終判裁定；國際貿易委員會則預定於8月2日公布產業損害調查終判裁定。



若國際貿易委員會裁定自台進口確實造成美國產業損害，商務部預定於8月9日發布反傾銷稅令。



貿易局指出，台灣2016年聚酯棉產能約為71萬公噸，為世界第4名，僅次於中國大陸、美國及南韓；美國市場每月約使用1萬噸低熔點聚酯棉，根據美國商務部資料，台灣為美國此產品的第2大進口來源國，在2015及2016年進口額分別為2750萬及2684萬美元，分別占各國輸美該產品總額的25.46%及25.34%。（編輯：李信寬）1070131