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李順欽接中油總經理 6大當務之急

發稿時間：2018/01/31 20:28

最新更新：2018/01/31 20:35

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zoom in 中油今天舉辦新舊任總經理交接典禮，新任總經理李順欽表示，上任後有6大當務之急，其中第三天然氣接收站因為環評程序補件再審，已經確定無法趕上111年7月供氣的首期目標。（中油提供）中央社記者黃雅娟傳真　107年1月31日中油今天舉辦新舊任總經理交接典禮，新任總經理李順欽表示，上任後有6大當務之急，其中第三天然氣接收站因為環評程序補件再審，已經確定無法趕上111年7月供氣的首期目標。（中油提供）中央社記者黃雅娟傳真　107年1月31日

（中央社記者黃雅娟台北31日電）中油今天舉辦新舊任總經理交接典禮，新任總經理李順欽表示，上任後有6大當務之急；其中第三天然氣接收站因為環評程序補件再審，已確定無法趕上民國111年7月供氣的首期目標。

中油今天中午在中油大樓舉行新舊任總經理交接典禮，由經濟部次長王美花監交，印信由現任總經理劉晟熙交由新任總經理李順欽。

中油董事長戴謙跟李順欽今天在交接典禮上致詞一開始，都先為29日桃園煉油廠的工安事件，向社會大眾一鞠躬，表達歉意。

李順欽表示，知名管理大師彼得杜拉克指出，企業經營首要求生存，最高原則是創造最大獲利避免損失，如何讓公司永續經營發展，他認為必須兼顧安全、穩定、創新及和諧。在這個前提下，李順欽認為，接任中油總經理將有6大優先工作為當務之急。

李順欽指出，第一個工作是第三天然氣接收站，希望在4月底完成補件再審、5月完成環評，現在看起來，已經來不及在111年7月達到首期50萬噸天然氣供氣目標，未來的替代方案如何讓損害降到最低，會繼續努力。

第2則是雙印投資案，李順欽認為，石化產業一定發展高值化，帶著上中下游產業，同心到海外投資；第3是加油站轉型為綠能站，必須要搶得機先。

另外，高雄港洲際貨櫃中心第2期工程計畫，推動成為石化油品的儲運中心，預計113年10月完成，將成為中油的新貿易基地，為公司提供更多動力。

李順欽表示，配合高雄市議會通過高雄市管線運維管理計畫，108年5月17日以前，會把所有地下管線打上IP，透過智慧型的檢測，無論什麼困難，一定和所有同仁如期完成。

第6，則是本週發生工安事件的桃園煉油廠遷廠事宜，以及未來利用國際油價相對平穩時候，跟國際大廠合作，提高國內自有能源的比例，確保國家能源的安全。（編輯：蘇志宗）1070131

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