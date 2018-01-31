歐洲失業率維持9年來最低點 通膨卻降溫

（中央社布魯塞爾31日綜合外電報導）根據今天公布的官方數據，歐元區失業率維持在2009年1月以來最低水準，顯示歐洲經濟持續復甦。即便如此，歐元區通貨膨脹率卻仍停留在遠不及央行目標的低水準。



法新社報導，歐洲聯盟（EU）官方統計機構歐盟統計局（Eurostat）發布，2017年12月歐元區失業率持穩於8.7%，歐盟整體失業率也維持在7.3%，為2008年10月以來最低水準。



其中德國失業率停留在3.6%的超低水準，荷蘭失業率也處於低落的4.4%。不過，西班牙和義大利的失業率仍高漲，分別達16.4%和10.8%。



歐盟統計局並公布，2018年1月歐元區通貨膨脹率下滑至1.3%。



歐盟統計局昨天才公布，2017年歐元區經濟成長率為2.5%，創10年新高。歐洲經濟走過數年危機，如今成為全球經濟一大支柱。



歐洲中央銀行（ECB）為協助歐元區19國脫離歐債危機，3年內大力買進逾2兆歐元（約新台幣72.5兆元）債券，協助推動歐洲經濟成長和擺脫通貨緊縮。



歐洲央行正逐漸減少購債，且購債計畫預定今年9月底結束。但目前歐元區通膨率仍遠低於央行目標的2%，這可能將令央行總裁德拉吉（Mario Draghi）在考慮是否今年內全面結束刺激措施時三思。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070131