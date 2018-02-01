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行動支付使用集中度高 電子票證浮出檯面

發稿時間：2018/02/01 09:41

最新更新：2018/02/01 09:41

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）行動支付逐漸普及，調查顯示，台灣用戶最常用方案前3名，就囊括半數以上比例；預估2020年主流方案將會收斂至3款到5款，今年電子票證浮出檯面。

資策會產業情報研究所（MIC）執行「行動支付大調查」發現，行動支付用戶2017年1月起在台灣曾使用過的方案，前5名依序是Line Pay（41.7%）、Apple Pay（25.7%）、Android Pay（20.2%）、街口支付（20%）與歐付寶（13.1%）。

用戶最常使用的方案前5名依序為Line Pay（25.2%）、Apple Pay（17.9%）、街口支付（10.9%）、Android Pay（9.9%）與玉山Wallet（5.2%），前3大方案就囊括半數以上比例。

MIC資深產業分析師胡自立表示，民眾認知度與用戶使用偏好未必等同，體驗好、通路廣、優惠佳才是初期3大關鍵。目前台灣市場上常見方案超過20種，然而94.4%用戶只會選定1款到3款方案使用。

他預估，2020年主流方案將會收斂至3款到5款，今年業者資金消耗戰還會延續，市場競爭門檻墊高，也將促使業者在通路、技術、目標族群、商業模式等方面有更明顯區隔，未來2年也將是業者致勝與否的關鍵時機。

從消費場域來說，便利超商（62.3%）已成為用戶最常使用行動支付的實體場域，其次依序是量販店（37.7%）、超級市場（32.3%）、百貨與購物中心（30.2%）與連鎖餐廳（29.7%）。

胡自立指出，便利超商居冠與2017年四大超商積極支援行動支付有很大關聯，用戶消費狀況相較2016年，雖然每次平均消費金額減少，但頻率有顯著提升。

此外，單次消費新台幣千元以上比例也有成長，2016年單次3000元以上消費只占1.2%，但2017年已達15%，顯示行動支付已開始滲透到大額消費的商家。

從年齡層來看，調查顯示，18歲到25歲族群是最有意願採用行動支付的年齡層，18歲到25歲消費者最期望將悠遊卡型態結合行動支付，未來業者可考慮較適合方案，例如電子票證、銀行帳戶等方式，克服此族群缺乏合適裝置或信用金融卡等困難。

展望未來，胡自立表示，如何吸引因為資格限制而無法使用行動支付的客群，是業者下一個挑戰，去年主流方案尚未切入電子票證市場，但已有業者宣布投資相關領域，預期今年主戰場有慢慢轉移到電子票證跡象。（編輯：張良知）1070201

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