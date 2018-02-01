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集保e存摺安裝 元大證券最多

發稿時間：2018/02/01 09:45

最新更新：2018/02/01 09:51

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（中央社記者潘智義台北1日電）台灣集中保管結算所表示，為帶動金融市場創新服務，於民國106年3月底推出「集保e存摺」，並推出總安裝戶數競賽，由元大證券獲勝。

集保新聞稿指出，推出集保e存摺安裝競賽，期間各家證券商無不卯足全力推廣集保e存摺，不僅針對已開戶投資人臨櫃辦理交易時，說明新式電子存摺的優點，同時也鼓勵新開戶者優先選擇集保e存摺，積極讓更多證券市場參與者體驗數位金融科技。

集保說明，此次集保e存摺安裝競賽包括證券商總安裝戶數競賽，及證券商各營業據點安裝戶數競賽，共計表揚11家證券商，30個營業據點，發出總獎金新台幣560萬元。總安裝戶數競賽拔得頭籌的是證券市場龍頭元大證券，第2名則是黑馬級的元富證券。

另外，營業據點戶數競賽中，前3名為推動數位化不遺餘力的國泰證券敦南分公司、台新證券台北分公司、新光證券台北分公司，其餘得獎證券商包括富邦證券、中國信託證券、元富證券、玉山證券、永豐金證券、安泰證券、日盛證券。

金融監督管理委員會證券期貨局副局長周惠美在集保e存摺安裝競賽頒獎典禮致詞時表示，政府為鼓勵金融科技創新發展，盼透過法規面的鬆綁，為金融業注入更多創意元素，提升產業競爭力。

周惠美指出，集保結算所將過去紙本的證券存摺，轉化為數位化的手機存摺服務，使投資人充分獲得完整豐富的資訊及更便利的功能。

證券商公會理事長簡鴻文推崇「集保e存摺」，認為電子摺不僅是引領證券市場邁向金融科技時代，更可支持政府「節能減碳」政策，台灣證券市場紙本存摺年均發摺量為65萬本，僅存摺及磁條成本即達300餘萬元，轉用電子存摺節省下的管理與維運成本更是不計其數，鼓勵證券商積極推廣。

集保結算所董事長林修銘則表示，集保e存摺僅上線短短10個月，已超過22萬用戶安裝使用，集保結算所計畫提供更多元的數位服務，期盼能成為證券商與投資人的另一座橋梁。(編輯：李信寬）1070201

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