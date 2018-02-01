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聯發科獲利回穩 5外資喊買

發稿時間：2018/02/01 10:33

最新更新：2018/02/01 10:33

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（中央社記者吳家豪台北1日電）手機晶片廠聯發科去年獲利回穩、每股賺新台幣15.56元，外資圈看好產品組合多元化將貢獻獲利，有5家給予買進、加碼或優於大盤評等，目標價最高520元、最低350元。

亞系外資表示，聯發科成長動能將來自Wi-Fi網路、物聯網、交換器、電源管理晶片、機上盒、車用等領域，合計貢獻淨利比重將從2017年27%，提升到2018年33%、2019年39%、2020年45%，推估2017年到2020年的每股盈餘（EPS）年複合成長率上看22.4%，維持「買進」評等及目標價520元。

另一家亞系外資重申「買進」評等，目標價從390元上修到415元，看好聯發科智慧型手機晶片回穩和拓展非手機事業，有助於克服近期產業環境不佳的影響，預估智慧型手機晶片2018年出貨量約4.1億顆、2019年約4.22億顆。

美系外資認為，聯發科毛利率改善速度優於預期，產品組合也減少對智慧型手機的依賴，維持「加碼」評等；考量資本支出偏高、新台幣升值恐影響獲利，將2018年、2019年EPS預估值均下修4%至18.5元、23.3元，目標價從425元調降到415元。

另一家美系外資重申聯發科「加碼」評等與目標價369元，預估聯發科今年第1季營收將季減18%、智慧型手機晶片出貨量將季減30%至8000萬顆，意味著非手機事業將拉抬今年第1季的表現。

歐系外資指出，Android智慧型手機放緩，導致聯發科過去一季股價下跌13%，同時期大盤則上漲3%，雖然智慧型手機晶片獲利及出貨可能在今年第1季跌到谷底，但行動市占攀升及成長性產品的動能提高，將有助於聯發科2018年推升成長並改善獲利，將評等從「中立」升至「優於大盤」，目標價從315元調高到350元。（編輯：李信寬）1070201

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