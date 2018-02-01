搶春節商機 業者願給時薪183元找兼職

（中央社記者邱柏勝台北1日電）農曆春節即將到來，服務業搶攻年節商機，不惜拉高薪資搶人。1111人力銀行統計，7成業者願在春節前後期間提高薪資待遇，比法定時薪新台幣140元高出27%，換算時薪約183元。



1111人力銀行今天公布「企業年節兼職人力調查」，調查指出，7成2的泛服務業者表示，瞄準農曆年假商機、寒假消費旺季及尾牙春酒商機，已於今年1月起啟動徵才計劃，其中以增加兼職／計時人力35.1%為最大宗，但有20%只增加正職人力，另有5.3%企業不採取增僱人手，而是改以加班方式來因應。也有22.6%的企業表示，目前人力充裕，因此不會在農曆春節前後期間增聘人手。



進一步與產業交叉分析的結果顯示，春節前後期間最需要增加兼職人力的泛服務業以「餐飲服務」為主，「百貨販售」居次，「生活服務」則名列第三。而主要進用人才包括外場服務人員、外送人員、門市銷售員、清潔打掃人員及美容美髮人員。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，時值寒假期間，也是餐飲服務業的業務旺季，為了多接訂單，部分業者會推出熱食外送到府服務，因此除了外場服務人員外，外送人員也是處於急缺狀態；農曆春節期間，採購送禮，也是上班族維繫人脈關係的社交禮節，因此在百貨販售或相關門市銷售方面，有些業者會進用排班較具彈性的兼職計時人員來提前備戰。



調查也指出，受訪業者目前提供的平均時薪為144元，雖然已比法定時薪140元高出4元，但為了搶攻市場，有高達7成業者願意在春節前後期間提高時薪待遇，平均願意提高27.2%，換算成時薪約183元。



在偏好的人力需求類型方面，以時間最好配合的學生族（57.4%）為主要招聘對象，其次為全職打工族（27.0%）及兼職上班族（16.5%）。



李大華指出，隨著景氣好轉也直接反映在給薪待遇方面，時薪從144元拉高至183元，不難看出企業對於臨時人力需求的迫切程度。建議有意兼職的上班族或待業者，不妨利用年節前後期間，服務業求才若渴的好時機，加入高薪打工的行列，利用空閒時間為自己賺取紅包，又可增加職場經驗及累積人脈。



為了解企業年節兼職臨時人力需求狀況，1111人力銀行設計「泛服務業年節兼職人力需求」調查，自1月22日至1月31日，針對泛服務業（運輸服務／餐飲服務／百貨販售／觀光旅遊／美容美髮／生活服務）企業會員進行電話立意抽樣調查，取得1597份有效樣本，但1111無法提供抽樣誤差數據。（編輯：李淑華）1070201