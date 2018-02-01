iPhone X橫掃5大市場 研調機構看好蘋果財報

（中央社記者江明晏台北1日電）蘋果將發布財報，儘管市場充斥iPhone X負面消息，但研調機構指出，iPhone X去年第4季在歐、陸、日、澳、美5大市場銷售均登前3，蘋果在大陸的市占更一口氣年增10個百分點。



蘋果將在台灣時間本周五凌晨公布新一季度財報，儘管市場充斥不少iPhone X負面消息，包括供應鏈先前指出，蘋果因為「耶誕購物旺季銷售令人失望」，今年首季iPhone X產量目標將砍半，由原本4000萬支的生產目標下修至2000萬支。但根據研調機構Kantar宣布的市占狀況顯示，蘋果仍拿下許多亮眼成績。



國外科技網站9to5mac報導，研調機構Kantar調查指出，蘋果旗艦產品iPhone X在去年10至12月在歐洲、中國大陸、日本、澳大利亞和美國市場的銷售成績都進入前3名，證明蘋果公司對iPhone X的超高定價策略無誤。



值得注意的是，iOS市占在中國大陸的去年第4季一口氣年增10.1個百分點，可見蘋果最新推出的3款手機銷售力道強勁，其他市場的iOS市占也有成長，包括德國年增2.5個百分點、澳洲1.2個百分點、日本0.5個百分點和西班牙0.5個百分點。



而iOS的忠誠度在美國達到96%的新高，儘管銷售市占下降0.5個百分點，達到43.9%。蘋果和三星占美國市場2/3以上，合計占70.8%。（編輯：李信寬）1070201