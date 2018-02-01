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賴清德拍板 當沖降稅延3年

發稿時間：2018/02/01 11:15

最新更新：2018/02/01 12:56

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（中央社記者顧荃台北1日電）行政院院會今天通過「證券交易稅條例」修正草案，當沖降稅將延長3年，後續送立法院審議。行政院長賴清德說，當沖降稅擬延長至110年4月27日，應可維持市場交易動能。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德在行政院院會中表示，自106年4月28日實施當沖降稅後，已有效帶動股市活絡，本次修正延長當沖降稅措施3年，期間為107年4月28日至110年4月27日，並將證券自營商自行買賣現股當日沖銷交易列為當沖降稅適用對象，應可維持市場交易動能。

賴清德說，請財政部及金管會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。1070201

當沖降稅 行政院通過延長三年

（中央社記者顧荃台北1日電）現股當日沖銷交易證券交易稅減半（簡稱當沖降稅）將於今年屆滿，行政院院會今天通過「證券交易稅條例」修正草案，當沖降稅將延長三年至110年4月27日，法案將送立法院審議。

台股當沖證交稅減半措施去年4月28日起實施，將於今年4月27日屆滿。行政院上午舉行院會，通過將當沖降稅將延長三年，期間為107年4月28日至110年4月27日，並擴大適用範圍至證券商自行買賣的現股當沖交易。

財政部次長吳自心上午出席院會後記者會時表示，當沖降稅實施前，集中市場現股當沖交易量占比是9%、降稅後提升到21%；櫃買市場現股當沖占比降稅前是16%、降稅後提升到30%，顯示當沖成交量占比提升；當沖每天平均證交稅稅收部分，降稅前是新台幣0.31億元，降稅後提升到0.54億元，稅收呈現成長。

吳自心表示，由於成交量上升，即使當沖降稅，稅收反倒增加，預料接下來若經濟上升態勢不變，不但不會有稅損問題，稅收還可能增加。(編輯：林沂鋒)1070201

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