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桃園新莊推案居高不下 房仲：恐掀價格戰

發稿時間：2018/02/01 11:21

最新更新：2018/02/01 11:21

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（中央社記者韋樞台北1日電）房市研究單位住展雜誌統計去年北台灣推案量前3大區域為新莊、桃園和新店；以可售戶數推算，桃園和新莊居前兩大。住展表示，房市反轉，昔日供給量大區域依舊，未來恐誘發價格戰。

住展雜誌統計2017年北台灣推案量前十大行政區，依序為新莊(新台幣745.80億元)、桃園(667.99億元)、新店(441.90億元)、中和(401.55億元)、板橋(389.75億元)、汐止(371.2億元)、竹北(326.9億元)、士林( 318.9億元)、林口(315.7億元)、松山(307億元)。

若以可售戶數計算，去年前十大區域依序為桃園( 4267戶)、新莊(2952戶)、竹北(2575戶)、板橋(2340戶)、竹市東區(2171戶)、淡水(1989戶)、中壢(1931戶)、新店(1697戶)、汐止(1574戶)、中和(1539戶)。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，房市反轉後，建商推案理應避開供給量大區域，但結果推案量大的區域仍為老面孔。在買方市場中，若單一區域供給不斷擴增，反而會因客源稀釋、銷售減緩而誘發價格戰。

何世昌說，推案量前十大行政區裡，新北市包辦六個名次，較陌生的則有台北市士林和松山兩區入榜，主要是受到高總價豪宅帶動所致，包括士林區的「草山清境」、松山區「潤泰敦峰」等案；若以可售戶數來看，這二區可售戶數其實都不多，不致於增加房市賣壓。

桃園區推案量大主要集中在桃園區，單一區案量占整個大桃園總案量約44%，無論新舊重劃區，或是傳統市中心都有建案推出，中路重劃區和經國重劃區的推案量不小；新店區則靠著安坑地區的供給量占最大宗，建案多以3字頭相對低價來拉攬大台北地區輕移民。

何世昌分析，桃園去年可售戶數居冠的主因，是因為多數建案規劃兩房等小坪數房型，尤其是預售屋案更以兩房為主力房型；這類兩房型含車位，總價控制在約800萬元，再搭配低自備、公司貸款，甚至送輕裝潢等優惠措施，頗受首購族歡迎。（編輯：鄭雪文）1070201

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