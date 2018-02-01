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全球採購夥伴大會3月登場 報名即將截止

發稿時間：2018/02/01 11:39

最新更新：2018/02/01 11:39

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（中央社記者廖禹揚台北1日電）第10屆全球供應鏈採購夥伴大會將在3月22日舉辦，已吸引全球近400家大型買主報名，外貿協會指出，其中年營業額逾一億美元買主高達93家，想掌握商機的業者可把握最後機會報名。

2018年全球供應鏈採購夥伴大會（Sourcing Taiwan 2018）將聚焦5+2創新產業，並首次同期舉辦新南向國家夥伴行銷大會，預計邀請150多名新南向國家賣主來台拓銷並尋找代理商，促進雙向經貿交流。

中華民國對外貿易發展協會指出，已報名的近400家大型買主中，包括日商TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION、土耳其商ARCELIK A.S.、南韓零售通路商EMART等年營業額達50億美元以上的重量級廠商，年營業額逾一億美元買主則高達93家。

去年採購大會共邀請61國580名買主來台，安排1568家台商與買主進行6327場次洽談，值得注意的是，去年共有247位新南向買主來台採購，較2016年成長一倍；今年大會安排新難向駐台機構設立形象推廣服務攤位，料可更加推進雙邊交流的經濟效益。

外貿協會提醒，與全球買主洽談會報名至2月12日下午5時為止，與新南向國家賣主洽談報名至2月22日下午5時止，國內業者均可免費預約參加，想把握全球商機的業者可盡早卡位。（編輯：鄭雪文）1070201

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