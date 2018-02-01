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鈊象拓展東南亞市場 營運穩健看增

發稿時間：2018/02/01 11:49

最新更新：2018/02/01 11:49

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）遊戲股股王鈊象儘管去年受到澳洲博弈公司解約衝擊，獲利依舊亮眼，今年商用及手遊二大主軸產品都有新產品推出，同時將拓展東南亞及美國市場，整體營運可望穩健成長。

鈊象表示，商用休閒博弈機台目前主要市場為中國大陸及美國，去年美國市場表現優於預期，今年除了持續強化美國市場外，將進一步擴增東南亞市場，鎖定越南為主攻市場。不過第1季適逢農曆春節，為商機休閒機台淡季，預計1-2月較淡，3月重啟動能。

至於手機遊戲，第1季則進入傳統旺季，尤其農曆春節更是休閒博弈相關遊戲最熱門時段，鈊象在年前陸續推出改版及活動衝人氣，其中旗下知名遊戲「明星3缺1」於昨天(1/31)全新改版，推出麻將全新玩法「血流成河」開放玩家可以一直胡牌直到牌局結束。

鈊象指出，商用機台與手遊二大產品線具有季節性的互補性，因此從年度營運業績看來可以維持在相對穩定的狀態，有別一般遊戲廠隨著產品變動起伏較大的特色，鈊象在近幾年調整產品結構後，從2016年起獲利表現已回到正軌，2017年EPS12.55元的財測目標應可達標，未來營運穩健成長的態勢可期。

鈊象預計於2月6日召開新一年度的法人說明會，屆時將說明2017年財務業務概況及未來展望。(編輯：林沂鋒)1070201

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