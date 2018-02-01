鴻海FII擬赴陸掛牌 法人：提高股票評價

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鴻海啟動子公司FII在中國大陸掛牌上市作業。投顧報告指出，透過FII掛牌，鴻海希望藉此提高股票評價，也在中國大陸募資，預期FII占鴻海集團業績比重上看15%。



本土投顧報告指出，鴻海子公司富士康工業互聯網FII擬在中國大陸上市，主要是為了在大陸募集資金投資當地市場，也希望透過在上海A股掛牌提高股票評價。



報告預期，富士康工業互聯網可能不會從事智慧型手機製造、組裝和零組件相關業務。



從營收比重來看，報告預期，富士康工業互聯網占鴻海集團整體業績比重，粗估約10%到15%區間。



法人預期，若相關作業順利，富士康互聯網拚最快今年底前在上海A股掛牌上市。



鴻海1月31日召開股東臨時會通過子公司富士康工業互聯網股份有限公司申請在中國上海證券交易所上市，發行比例約占富士康工業互聯網總股本10%。富士康工業互聯網IPO上市後，鴻海集團仍持有子公司股權85%左右。



鴻海也同步從台灣開始，陸續在日本、美國、中國大陸等主要據點成立「工業互聯網AI應用研究院」，偕同集團內「工業互聯網機器人研究院」，預計在未來數年內，工業機器人數量也將從現階段6萬台擴增到20萬台。



鴻海今天股價走勢堅挺，盤中最高來到94.8元，漲2.8%，隨後在94元附近整理，上漲1.9%。（編輯：張良知）1070201