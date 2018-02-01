伊藤忠入股台北101 新董事最快3月底改選

（中央社記者朱則瑋台北1日電）日商伊藤忠接手頂新集團的台北101持股，目前投審會還在審查中。台北101今天表示，假使通過審查並順利完成股權交割程序，最快3月底董事會就可能改選出新董事。



日商伊藤忠去年底向投審會遞件申請入股台北101，接手頂新原持有股份，投審會已進入審查階段，並發函向101大股東財政部詢問意見，財政部表明未反對伊藤忠入股。



伊藤忠也表態要拿下頂新集團原有的5席董事，台北101發言人劉家豪今天接受中央社訪問說，預計3月底會召開例行董事會，依照慣例，3月初就得開始進行議程整理，因此，伊藤忠想要拿下新董事，得在3月初前提出，才能排入議程當中，否則就得等到5月董事會。



劉家豪指出，除了要經投審會通過，也需完成股權交割等程序，目前101還未收到任何有關頂新及伊藤忠方面告知包括改選董事等意見，會持續關注。至於是否會更換董事長、總經理，也未收到任何要異動的消息或議程，但後續還需視董事們的決議而定。



台北101最大股東是財政部，因此，101董事長、總經理人選多為官派，頂新目前持有台北101股權占比達37.2%，伊藤忠如果順利全數收購，將成為台北101第二大股東。(編輯：林沂鋒)1070201