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中經院：景氣穩健復甦 PMI與NMI連袂擴張

發稿時間：2018/02/01 12:13

最新更新：2018/02/01 12:13

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（中央社記者蔡怡杼台北1日電）中華經濟研究院今天公布1月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）連袂擴張加快，尤其，PMI連23個月擴張，續創史上最長紀錄，顯示台灣景氣穩健復甦。

中華經濟研究院今天公布2018年1月台灣製造業採購經理人指數（PMI）續揚1.0個百分點至59.0%，連續第23個月呈現擴張，再創2012年7月指數創編以來最長擴張期；1月非製造業經理人指數（NMI）則連續11個月呈現擴張，且指數回升2.6個百分點至55.9%，為2017年5月以來最快擴張速度。

中經院指出，1月台灣製造業採購經理人指數（PMI）5項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用持續呈現擴張，供應商交貨時間為上升，現有原物料存貨水準也持續擴張。

另外，全體製造業的「未來6個月景氣狀況指數」已連續23個月呈現擴張，且指數躍升6.9個百分點至65.7%，為2017年4月以來最高點。

至於非製造業經理人指數（NMI）1月也已連續11個月呈現擴張，且指數回升2.6個百分點至55.9%，為2017年5月以來最快擴張速度。4項組成指標中，商業活動、新增訂單及人力僱用皆持續擴張，供應商交貨時間為上升。

全體非製造業的「未來6個月景氣狀況指數」已連續5個月呈現擴張，且指數回升2.8個百分點至55.0%。八大產業中，為運輸倉儲業、教育暨專業科學業、零售業、金融保險業、資訊暨通訊傳播業、批發業以及營造暨不動產業共7大產業回報未來6個月景氣狀況呈現擴張，僅住宿餐飲業回報未來6個月景氣狀況為緊縮。

對於1月PMI以及NMI表現，中經院院長吳中書表示，1月台灣製造業採購經理人指數以及非製造業經理人指數連袂擴張速度加快，顯示台灣景氣穩健復甦中，且製造業以及非製造業對未來6個月的景氣狀況的擴張速度也同步加快，顯示企業對未來看法轉趨樂觀。（編輯：李信寬）1070201

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