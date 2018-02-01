/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： pixel海底撈藍月統一發票

美議員提名　香港雨傘運動角逐和平獎

>rss

宸鴻：可撓觸控OLED下一世代顯示器主流

發稿時間：2018/02/01 18:59

最新更新：2018/02/01 18:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北1日電）蘋果觸控面板供應商宸鴻今天舉行線上法人說明會，宸鴻策略長劉詩亮說，可撓式有機發光二極體（OLED）搭配觸控方案，將是下一世代顯示器主流。

蘋果推出第一支採用OLED面板的手機iPhone X後，市場關注蘋果何時能推出採用可撓式OLED面板的手機，讓可彎曲，甚至可摺疊的OLED手機問世。

劉詩亮評估，未來OLED市場規模一年超過200億美元（約新台幣6000億元），對觸控技術要求嚴苛，目前看來以奈米銀技術最接近市場需求，宸鴻投入最多資源，希望儘早商品化，成為西元2019年最大的OLED觸控產品供應商。

他說，宸鴻對奈米銀觸控技術花很大心血，韓國或中國大陸客戶都透露未來可能的採購意願，對可撓式OLED搭配奈米銀觸控產品有興趣。

劉詩亮表示，過去兩年觸控產業沒更糟，壓力主要來自同業競爭，今年第1季受季節因素影響，營收可能較去年第4季減少35%到40%，即營收約新台幣205億元到210億元，獲利部分應可至少損益兩平或小賺。

去年業績部分，他說，令人相當興奮，今年、2019年不會太差，同業競爭下，獲利會有些挑戰，但透過自身努力，把獲利往上拉，相信對新產品開發一定會有進展。

劉詩亮表示，今年令人期待，第1、2季受季節性因素影響，產品世代交替，造成出貨下滑，但上半年正好利用淡季，持續提升良率、效率，迎接下半年客戶新產品量產。

他說，第一大客戶應對觸控供應商採取對等態度，下單量不會獨厚一家。以去年第4季為例，來自最大客戶營收占整體營收70%，較第3季的68%增加；第2大客戶營收占整體營收10%。前5大客戶營收合計占整體營收93%，前10大客戶合計占96.7%。

另外，宸鴻近兩年小尺寸產品占整體營收比重大增，從2016年的41%成長到48%。

宸鴻規劃今年資本支出75億元，除因應下半年新機種開發，廈門舊廠產線都滿載，也須投資。（編輯：李明宗）1070201

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP