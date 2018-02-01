宸鴻：可撓觸控OLED下一世代顯示器主流

（中央社記者潘智義台北1日電）蘋果觸控面板供應商宸鴻今天舉行線上法人說明會，宸鴻策略長劉詩亮說，可撓式有機發光二極體（OLED）搭配觸控方案，將是下一世代顯示器主流。



蘋果推出第一支採用OLED面板的手機iPhone X後，市場關注蘋果何時能推出採用可撓式OLED面板的手機，讓可彎曲，甚至可摺疊的OLED手機問世。



劉詩亮評估，未來OLED市場規模一年超過200億美元（約新台幣6000億元），對觸控技術要求嚴苛，目前看來以奈米銀技術最接近市場需求，宸鴻投入最多資源，希望儘早商品化，成為西元2019年最大的OLED觸控產品供應商。



他說，宸鴻對奈米銀觸控技術花很大心血，韓國或中國大陸客戶都透露未來可能的採購意願，對可撓式OLED搭配奈米銀觸控產品有興趣。



劉詩亮表示，過去兩年觸控產業沒更糟，壓力主要來自同業競爭，今年第1季受季節因素影響，營收可能較去年第4季減少35%到40%，即營收約新台幣205億元到210億元，獲利部分應可至少損益兩平或小賺。



去年業績部分，他說，令人相當興奮，今年、2019年不會太差，同業競爭下，獲利會有些挑戰，但透過自身努力，把獲利往上拉，相信對新產品開發一定會有進展。



劉詩亮表示，今年令人期待，第1、2季受季節性因素影響，產品世代交替，造成出貨下滑，但上半年正好利用淡季，持續提升良率、效率，迎接下半年客戶新產品量產。



他說，第一大客戶應對觸控供應商採取對等態度，下單量不會獨厚一家。以去年第4季為例，來自最大客戶營收占整體營收70%，較第3季的68%增加；第2大客戶營收占整體營收10%。前5大客戶營收合計占整體營收93%，前10大客戶合計占96.7%。



另外，宸鴻近兩年小尺寸產品占整體營收比重大增，從2016年的41%成長到48%。



宸鴻規劃今年資本支出75億元，除因應下半年新機種開發，廈門舊廠產線都滿載，也須投資。（編輯：李明宗）1070201