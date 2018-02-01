國巨晶片電阻再漲價 幅度上看逾3成

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）晶片電阻漲價風再起。法人透露國巨大中華區部分中大尺寸厚膜晶片電阻及排阻，擬價格調漲20%到30%甚至更高。市場預期其他晶片電阻廠商可能再跟進。



法人透露，國巨集團大中華區今天宣布，由於多項上游材料價格持續攀升，加上基板緊缺、人工薪資、環保成本及匯率等不利因素影響，規劃2月5日起針對部分中大尺寸厚膜晶片電阻及排阻進行價格調漲，調漲幅度約20%到30%或甚至更高，視實際品項及原本價格而定。



對於上述消息，國巨證實是公司內部對客戶的通知函，主要原因是反映成本，也考量供需緊繃。



這是國巨集團今年度第2次調漲晶片電阻價格。國巨集團在中國轉投資子公司國益興業科技（深圳）和國益興業科技（香港）等，1月10日已公告，即日起部分貼片電阻產品品項新訂單單價調整，調漲幅度約15%到20%。



市場人士評估，國巨今年第2次調漲晶片電阻價格，不排除其他晶片電阻廠商跟進。



被動元件產業主管預期，0603以上電阻產品，第2季供給可能持續緊俏，此外中國大陸昆山限排措施，也可能牽動部分晶片電阻廠產品供應，未來晶片電阻價格走勢，有待觀察。



其他被動元件廠商部分晶片電阻價格已調漲一波。例如厚聲集團今天起部分封裝晶片電阻和所有規格Array晶片電阻，在日前售價基礎上調升15%到20%。



國巨集團關聯企業奇力新旗下旺詮，日前已向大中華區經銷與代理商發出漲價通知函，宣布部分電阻產品漲價約15%。



此外，光頡旗下無錫泰銘電子日前也公告，因應厚膜電阻材料成本上漲，調整部分封裝貼片電阻價格約10%。



麗智電子昆山公司於1月9日也公告，因應原材料價格大幅上漲，即日起對產品售價調升15%。(編譯：趙蔚蘭)1070201