林蔚山辭大同董座 全力捍衛自身清白

大同公司董事長林蔚山1日辭職，並辭去大同公司董事職務。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北1日電）大同公司董事長林蔚山今天辭職，並辭去大同公司董事職務；林蔚山說，希望將更多個人心力投入大同集團的發展和社會公益，並全力捍衛自身清白。



大同公司今天董事會一致推舉林蔚山為大同集團總裁，並推選董事林郭文艷擔任大同公司董事長。



林蔚山於1972年就任大同公司總經理，於2006年擔任大同公司董事長，另於1999年協助大同集團旗下華映取得日本三菱技術合作，成為台灣第一家面板廠；大同集團旗下綠能科技也已成為全球前3大的太陽能晶片廠。



大同公司今天發布新聞稿表示，在大同歡慶百年之際，華映與綠能開始轉盈，大同公司也站上新事業成長的軌道，林蔚山希望將更多個人心力投入大同集團的發展和社會公益，並全力捍衛自身清白與維護司法正義。



林蔚山在辭職聲明書指出，在大同要歡慶百週年時，對於他是否要辭任董事長，他思考很多也很久。



林蔚山說，當通達案他被指責為背信掏空時，「真是泣血錐心之痛」；林家第三代傳承的他長期努力於經營公司，怎可能有任何念頭去傷害大同？



他強調，通達是個受騙而投資失利的案子，前手經營者作假帳，騙過大同的評估團隊而投資；前手經營者更夥同銀行職員用假帳詐貸，要求他去背書，他若早知有詐，不但不會自陷背保責任，也不會去投資。



林蔚山更指出，尚志投資公司在投資後，深入查察，才能發現假帳問題，而依規定必須重調財報，認列虧損；然而前手經營者的原銀行借款已變成集團債信問題，為保整個集團債信，只得先行償還銀行貸款。



林蔚山說：「我深愛大同，也像我祖父與家父一樣，願為公司設想最佳策略方案，也全心付出。我一定以最大力量捍衛我個人清白，但司法是非常冗長的程序，這期間我個人常忍受某些媒體不實報導的屈辱，對我而言，真是身心煎熬，亦甚為不公。」



林蔚山說，他期許大同繼續發揮優良的傳統，維持「正誠勤儉」一貫經營理念，繼續對台灣這片土地做出貢獻。



林蔚山也認為，大同公司是台灣最重要的本土企業之一，大同的永續經營已經不只是大同公司本身的發展，更象徵了不畏艱難，不斷創新求進步的台灣精神，要讓這樣的台灣精神不斷傳承。（編輯：林興盟）1070201