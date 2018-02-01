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彭淮南最後一場理監事會 討論降息可能性

發稿時間：2018/02/01 19:30

最新更新：2018/02/01 19:30

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（中央社記者邱柏勝台北1日電）央行今天公布去年第4季理監事會議議事錄摘要，這是央行總裁彭淮南任內所主持的最後一場，多位理事皆認為維持利率不變的作法合適，甚至更有理事認為可以思考降息可能性。

這場理監事會議於去年12月21日召開，也是央行總裁彭淮南任內所主持的最後一場。根據會議議事錄摘要內容，多位理事表示，貨幣政策宜綜合考量國內通膨壓力、經濟成長，以及實質利率水準等重要因素。基於當前通膨壓力及未來通膨展望均屬溫和，國際經濟不確定性因素仍多，國內經濟成長力道溫和，產出缺口仍為負值，且台灣實質利率相對高於多數國家，因此維持政策利率不變是合理的決策。

其中，有位理事特別指出，基於我國產出缺口仍有努力空間，通膨溫和且低於2%通膨率，失業率亦可能再降低等三項考量，目前升息時機尚未成熟。且若升息，將增加房貸戶負擔，影響其消費支出，衝擊溫和復甦的經濟，因此宜維持利率不變。

另有數位理監事針對降息可能性表達看法。有位理事指出，目前國內整體經濟及物價情勢均未有太大變化，理應維持政策利率不變，但我國實質利率水準仍高於多數主要國家，存在降息空間。另位理事亦表示，雖應採維持穩定政策，但觀察未來國內外經濟金融情勢變化，若有降息機會，將有助激勵景氣。

此外，近期先進經濟體接踵升息，但多位理監事認為，台灣與各國經濟金融及物價情勢不同，無須跟進升息。有位理事認為，美國已接近充分就業，但台灣仍存在負的產出缺口。此外，台灣通膨壓力及通膨展望溫和，且新台幣匯率升值已使金融情勢趨緊，考量匯率對台灣經濟影響至關重要，在新台幣升值下，若再升息，將擴大新台幣升值幅度，因此應「一動不如一靜」，沒有必要急於跟隨美國等國家升息。（編輯：黃國倫）1070201

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