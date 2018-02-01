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無人商店成零售未來 專家：台灣才剛起步

發稿時間：2018/02/01 20:23

最新更新：2018/02/01 20:23

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（中央社記者陳政偉台北1日電）全球零售業搶著開無人店，國內也開出首間無人超商。專家認為，面對高齡、少子化與人力缺乏變遷，無人商店是不可逆現象，但台灣才起步，未來節省人力提升服務體驗會是趨勢。

拜科技進步之賜，為零售通路打開更多可能性，美國亞馬遜無人商店Amazon Go日前在西雅圖宣布正式營業，掀起全球零售業巨大漣漪。

隨著服務型態的改變，考驗國內零售市場的因應能力。台灣家樂福在2017年7月與研華、英特爾合作，透過雲端管理平台，管理互動電子型錄、賣場服務等資訊，為國內的零售量販業打開科技應用的新一頁。

放眼亞洲市場，日本便利商店LAWSON和科技公司Panasonic在2016年底，合作推出櫃檯機器人的自動結帳系統，南韓由樂天集團（LOTTE）經營的7-ELEVEn，2017年5月在首爾推出首家無人概念店。

國內首間無人商店，則是日前統一超商7-ELEVEN在總部大樓設立X-STORE，是國內零售業率先將未來想像的無人商店實體化。

商業發展研究院經營模式創新研究所組長林原慶表示，台灣零售業是相當成熟的市場，而未來國內零售市場將面對高齡化與少子化的社會變遷，朝勞動力省力化與優化服務消費體驗的方向結合。

未來零售流通因應科技的無人店有三個層次，首先是自動化的精進，讓勞動省力化，也就是減少人力負擔。第二是優化消費者的服務經驗，讓消費更有效率。最後才是結合節省勞力與優化服務兩者相輔相成，達成業者與消費端兩邊最大利益。

林原慶分析，目前國內的零售業在科技運用，都僅止於在勞動省力化部分，對於自身的人力成本進行縮減，但這些服務的供應都轉嫁到消費者身上，後果就是可能讓服務體驗受到消費者檢視。

對於提升服務體驗，他舉例，像日本很多超市已經大量運用無線射頻，從進店開始都可以用自動掃碼技術，來得到消費者需要的資訊與服務，但需要在所有商品上附有資料，反而增加人力來提供技術與後勤部分。

林原慶說，目前Amazon Go結合電腦視覺、深度學習演算法、感測器融合等複雜技術應用，掃描QR code登入手機App通過閘門後，東西只要拿了就走，達到節省勞力與服務體驗兩方面的提升，讓店家與消費者都得到價值，算是目前無人商店的極致。

林原慶認為，台灣與日本都面臨高齡化與少子化的問題，在日本，透過科技節省人力的方式，把人力轉移到需要較多人力來服務高齡消費者的門市，創造流通的人力運用。

他強調，在日本這樣零售流通相對成熟的市場，勞動省力化會是業者考量的關鍵，降低勞動力負擔會是將來的趨勢，也適合台灣作為剛起步的參考。

林原慶說，將來發展無人商店，還是會選擇科技近用度高的，像是學生、上班族的年輕族群，並根據商圈特性作為優先推廣的地區，待消費習慣養成後，才會進入成熟的應用階段。(編輯：趙蔚蘭)1070201

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