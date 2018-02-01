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美議員提名　香港雨傘運動角逐和平獎

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川普態度搖擺 分析師憂貿易戰風險升高

發稿時間：2018/02/01 21:55

最新更新：2018/02/01 21:55

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普表示，美國在經濟競爭力上永遠不會向其他國家「投降」，這席話讓分析師對恐爆發貿易戰的跡象保持警覺。

彭博報導，川普在任內首度發表的國情咨文中，承諾「修改壞的貿易協定，並談判新協定」。他並沒有提到特定國家或協定，包括美國正在與墨西哥和加拿大重新談判的北美自由貿易協定（NAFTA）。

但川普上週才對太陽能板和洗衣機課重稅，白宮1月30日也暗示，可能還是會對中國涉嫌侵犯美國智慧財產權施加懲罰。

川普對貿易的態度，在引起恐慌和安撫人心之間搖擺不定，他在國情咨文對於貿易態度軟化，用詞再度改變。

上週川普在一場訪問中說：「我可能會終結NAFTA，也可能不會。」他稍早曾告訴農民，他的團隊正努力取得更好的協定。

在情況不明朗下，有些分析師也表示貿易戰風險升高，建議現在開始做好準備。

芝加哥全球事務協會（Chicago Council on Global Affairs）全球經濟資深研究員李威（Phil Levy）說：「在我記憶中，他對貿易的態度比任何一位總統都還更加動搖。今天是這個立場，隔天又換一個。」

PIMCO全球經濟顧問費爾斯（Joachim Fels）昨天在部落格貼文表示，美國早就處於「貨幣冷戰」中，以弱勢美元為目標。

美國在這場冷戰佔上風的原因是「力量鈞衡不對稱。美國總統川普手持更大棒子：保護主義威脅。所以歐洲和日本默許了，他們都沒有以言語或行動阻止本幣升值」。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1070201

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