印度發布年度預算 照顧農民與貧戶

（中央社記者康世人新德里1日專電）印度財政部長賈特里今天公布下個財政年度的政府預算，重點在照顧總理莫迪（Narendra Modi）主要支持者農民和貧民，計劃包括農作物收購價格與貧戶醫療保險。



在賈特里（Arun Jaitley）在國會發表新預算後，莫迪說，這是一份「新印度預算」（New India's Budget），這份預算希望透過幫助農民和貧民，來解決印度的貧困問題，而且顧及各領域，將刺激印度經濟成長。



印度財政部之前公布經濟調查報告，預測印度在2017財政年度（2017年4月到2018年3月）經濟成長放緩到6.75%後，2018財政年度經濟成長將在7%到7.5%之間。



印度農民最近在各地集會示威，要求提高農產品最低收購價格。賈特里在新預算報告中宣布農作物收購價格計劃，規定南亞秋收作物（Kharif crop，含稻米、玉米、大豆等）最低收購價格必須是成本的1.5倍，並提高農業信貸額度到11兆盧比（約新台幣5兆元），以解決農民的困難與提高農民的收入。



印度將於2019年5月以前大選，這是莫迪任內最後一份完整的年度預算案。



賈特里還宣布，在國家醫療保健計畫下，每年將為印度1億戶貧困家庭每戶提供50萬盧比（約新台幣22.9萬元）的醫療保險，以照顧貧困人民。



這份新預算案也擴大在機場、電力等基礎建設的投資。



莫迪表示，從食品到光纖，從公路到航運，從年輕人到老人，從印度農村計畫到印度長壽計畫，從數位印度計畫（Digital India）到創業印度計畫（Start Up India），這份預算展現無數印度人的希望與渴求。



這份預算案被視為是替2019年大選及大選前8省將舉行的重要選舉做準備，讓外界關注是否會擴大印度政府的財政赤字。1070201