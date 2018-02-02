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AI創造財富 李開復：2030年前達600兆元

發稿時間：2018/02/02 11:02

最新更新：2018/02/02 11:02

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）創新工場創辦人李開復表示，人工智慧創造的財富是今年討論重點，他引述資料預估，2030年前人工智慧創造的財富規模累計可達到20萬億美元（折合新台幣約600兆元）。

鴻海集團今天上午在土城總部舉辦工業互聯網AI應用實驗室成立記者會與對談，集團總裁郭台銘親自出席，創新工場創辦人李開復、Landing.ai創辦人吳恩達、鴻海集團副總裁呂芳銘、鴻海集團技術投資長陳杰良、雲計算權威專家翟本喬等產業重量級人士參與對談。

李開復指出，業界對人工智慧已有很深認知，人工智慧可在單一領域採用大量數據做出比人更精準的判斷，今年討論人工智慧重點，將是人工智慧創造的財富將會如何，他引述資料預估，到2030年之前，人工智慧創造的財富規模累計可達到20萬億美元。

李開復也說，人工智慧與教育等各方面議題息息相關，現在業界已經正視人工智慧的必然性，看到人工智慧的經濟價值。

此外，翟本喬表示，人工智慧發展已有一段時日，近期人工智慧在應用上有立足點提供價值，把人工智慧應用在鴻海集團的工業製造或醫療健康等領域，未來將是人工智慧應用重點。

參與對談的陳杰良則認為，人工智慧應用在工業上是「打通任督二脈」，從感測器到整個終端產品，運用最好技術即時串接大數據。

呂芳銘表示，人工智慧就是提高品質、增加效率生產力、降低成本、減少庫存，希望真正在工業領域發揮效果。他指出，相關智慧庫如何提高更好服務和競爭力，進一步把人工智慧當主軸，是相當重要的工作。（編輯：林淑媛）10700202

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