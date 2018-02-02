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花旗30萬卡友遭超收 顧立雄：已罰到上限

發稿時間：2018/02/02 11:19

最新更新：2018/02/02 11:19

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（中央社記者蔡怡杼台北2日電）花旗銀行信用卡帳務系統出包，影響30萬卡友遭超收卡款，部分卡友甚至遭超收近5年之久，金融監督管理委員會主委顧立雄強調，對花旗核處新台幣250萬元已是信用卡業務管理辦法的開罰上限。

金管會昨天表示，花旗因信用卡帳務業務錯誤，超收客戶卡款，多達30萬名客戶受影響，影響金額超過3000萬元，甚至有部分客戶遭超收期間長達4年10個月，開罰花旗250萬元；對此，花旗以加計15%利息退還客戶款項，目前已完成95%退款，預計第1季完成全數退款。

然而，外界質疑第一銀行ATM遭盜領當時，金管會以影響層面廣大，造成消費者恐慌為由，重罰一銀1000萬元，這回花旗信用卡帳務系統出錯，造成30萬名卡友權益受損，卻只罰花旗250萬元。

顧立雄今天出席台灣金融研訓院舉辦的「數位貨幣之金融影響與政策因應」研討會，會後受訪時指出，花旗信用卡帳務系統主要是軟體邏輯設計上有問題，且花旗主動查報問題，而根據信用卡管理相關規定，開罰上限為250萬元，因此，金管會處最重的250萬元。

顧立雄說，「最重就是250萬元，且信用卡管理辦法有明定」。

另外，外界不解的是，花旗信用卡系統於101年開始出現問題，且金管會已於104年要求花旗改善，然而，花旗信用卡帳務系統錯誤遭超收的客戶卻從101年的2、300人擴增至去年8月的30萬人。

顧立雄強調，花旗101年信用卡系統錯誤，與去年客戶主動發現遭花旗超收款項，之後花旗內部調查發現多達30萬卡友遭超收款項，這兩件事的信用卡系統錯誤不是同一件事。（編輯：李信寬）1070202

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