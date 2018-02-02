郭台銘：人工智慧要與實體經濟結合

鴻海集團總裁郭台銘2日表示，集團未來5年將投資新台幣100億元在工業互聯網AI應用，包括台灣在內。中央社記者鍾榮峰攝 107年2月2日

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海集團總裁郭台銘表示，人工智慧要與實體經濟結合；新創企業未必能夠輕易切入，需要與傳統巨頭達成合作機制。



鴻海今天上午在土城總部舉辦工業互聯網AI應用實驗室成立記者會與對談。郭台銘親自出席，創新工場創辦人李開復、Landing.ai創辦人吳恩達、鴻海集團副總裁呂芳銘、鴻海集團技術投資長陳杰良、雲計算權威專家翟本喬等貴賓參與對談。



郭台銘指出，透過李開復介紹認識吳恩達，雙方相談甚歡，都認為人工智慧要與實體經濟結合。



郭台銘引述李開復的觀點表示，對於人工智慧的第三波浪潮，在於實體經濟智能化，新數據帶來新應用、介面與商機。透過傳感器普及，傳統產業將獲得巨大提升，其中郭台銘認同新創企業未必能夠輕易切入、需要與傳統巨頭達成合作機制的觀點。



他進一步引述李開復的觀點指出，人工智慧的第四波浪潮，將進入全面自動智能化，硬體進步速度會遠比軟體慢。不過他認為，製造業應用人工智慧，可加速硬體進步。



展望機器人發展，郭台銘表示，機器人將從工業應用滲透到商業應用和家庭應用。其中家庭應用期待值最高。



展望台灣發展人工智慧，郭台銘指出，傳統製造工程師非常多，可是在人工智慧應用和大數據積累分析等技術還有成長空間。鴻海集團與全球人工智慧研究單位都有合作，他鼓勵同仁攜家帶眷去海外學習人工智慧。



郭台銘呼籲台灣年輕人，在人工智慧領域，有的是機會，人工智慧再怎麼發展，製造業和實體經濟永遠會存在，希望台灣多培養人工智慧人才，鴻海集團投資無上限，鴻海是應用場域和平台，可進行人工智慧試驗。



在工業互聯網布局，郭台銘指出，集團在美國威斯康辛、聖地牙哥、歐洲捷克、台灣高雄、日本大阪和東京、中國大陸深圳、上海、北京、印度孟買、印尼雅加達等地，都有建立工業互聯網據點。（編輯：楊玫寧）1070202