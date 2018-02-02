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央行兩措施打炒匯 金管會尊重

發稿時間：2018/02/02 12:00

最新更新：2018/02/02 12:00

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（中央社記者蔡怡杼台北2日電）熱錢近期蜂擁台灣，中央銀行嚴防外資炒匯，除盯上ETF市場外，過去每天提供金管會的外資動向，自1月中下旬後，央行也停止提供相關統計。對此，金管會主委顧立雄表示，尊重央行。

近期熱錢大量湧入台灣，推升新台幣匯率今年初一度逼近29元大關，改寫5年新高，然而，央行發現部分外資為符合匯入資金7成須投入股市的要求，外資大量投入正、反向ETF（指數股票型基金）商品，一反過去透過成本較低的期貨商品避險。

顧立雄今天出席台灣金融研訓院舉辦的「數位貨幣之金融影響與政策因應」研討會，會後受訪時指出，對於外資匯入後大量投入反向ETF商品，金管會已與央行取得共識，即外資投入反向ETF商品不列入外資投入債券及貨幣市場工具3成的上限範圍內。

同時，顧立雄也說，金管會會持續關注外資在反向ETF商品部位變化。

另外，央行每個交易日都會跟金融監督管理委員會通報外資前一天進出入動向，且這項措施已行之有年，然而，這措施卻在1月中下旬後無預警中止，連金管會內部也不清楚央行何時會恢復該有的統計數據通報。

對此，顧立雄表示，根據央行說法，外資匯入後可能投資可轉換公司債（CB）等，使得外資動向統計會與外資實際匯出入有落差，金管會尊重央行職權，要如何完成呈現外資淨匯出入統計。(編輯：林沂鋒)1070202

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