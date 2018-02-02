美國鋼鐵業致函川普 籲限制進口

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）多家美國鋼鐵公司與相關團體執行長今天呼籲總統川普，緊急採取貿易措施，抑制過剩的鋼鐵產能及遽增的鋼鐵進口，他們認為這些正危害美國鋼鐵業。



路透社報導，美國鋼鐵協會（American Iron and Steel Institute）、鋼鐵製造商協會（Steel Manufacturers Association）致函白宮與國會，要求川普立即採取行動，根據1962年美國貿易法「232條款」（Section 232）祭出貿易限制以保護國家安全。



路透社所見信函內容為「除了美國目前沒有生產的製品以外，針對所有主要鋼鐵進口來源、全範圍的鋼鐵製品，我們敦請您實施通盤而廣泛的補救措施。」



鋼鐵業5個月內二度致函川普。川普在競選時曾經承諾，保護美國鋼鐵業勞工，使他們免於進口鋼鐵的威脅。去年4月，川普根據232條款下令調查外國進口鋼鐵。



川普在上月11日收到調查結果，將在90天內做出回應。



一名美國政府官員表示，白宮了解「利害關係人的需求與憂心…總統有90天的時間決定，我們將會在適當時間公布」。



川普政府任何潛在限制措施的主要目標，是放在強制減少中國鋼鐵過剩。中國鋼鐵供應量占全世界半數以上。



美國是全世界最大的鋼鐵進口國，而美中之間對如何處理全球鋼鐵產能過剩問題，長期以來一直意見相左。中國一向主張已做好削減產能的分內工作。（譯者：林宏翰/核稿：陳亦偉）1070202