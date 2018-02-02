郭台銘：在台美推健康互聯網大數據

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海集團總裁郭台銘表示，在台灣推動健康互聯網和健康大數據，資金不是問題，在美國也要推健康互聯網和健康大數據。



鴻海上午在土城總部舉辦健康互聯網與人工智慧應用對談，郭台銘親自出席，集團邀請創新工場創辦人李開復、鴻海集團旗下樂活養生健康事業次集團總經理吳良襄、現代基因測序之父范特爾（Craig Venter）、中研院院士楊泮池、台大代理校長郭大維、台大醫學院教授曾文毅等貴賓對談。



郭台銘致詞表示，他在醫療領域是外行，透過楊泮池牽線與范特爾聯繫，鼓勵將范特爾技術引進台灣，首先技術將放在台大癌醫中心。



談到失智症，郭台銘指出，若人活到一百歲，腦筋也要清楚，檢查腦部變化是關鍵，若大數據能提早分析解讀，活到一百歲才有意義。



他引述數據指出，目前全球失智症照顧相關費用超過2.5兆美元，健康互聯網對於檢測失智症有很大的關係。他引述李開復談話指出，大數據與醫療健康結合非常有用，要積極推動。



郭台銘表示，希望在台灣推動健康互聯網和健康大數據，在台灣有很多健檢大數據資料，集團對員工也已經進行多年。他指出資金不是問題，在美國也要推健康互聯網和健康大數據，因為鴻海集團在美國有不少員工。



談到健康大數據隱私問題，郭台銘指出，若研究健康大數據、進行健康檢查，採取匿名代號方式、或讓員工自己選擇，內部同仁大部分願意，員工採自願原則。他認為大數據應該要分享、才能分憂，沒有對錯問題。（編輯：楊玫寧）1070202