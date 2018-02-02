離岸風電引進第三方檢測 CIP力拚遴選

（中央社記者黃雅娟台北2日電）丹麥哥本哈根建設基金（CIP）今天與智庫研究單位，簽署第三方檢測驗證機制合作備忘錄，將引進歐洲經驗，為台灣量身打造專案融資計畫；目前申請的風場將力拚潛力場址順利過關。



丹麥哥本哈根建設基金（CIP）今天上午在經濟部標準檢驗局的見證下，與台灣經濟研究院、中國驗船中心、金屬工業研究發展中心、台灣大電力研究試驗中心及船舶暨海洋產業研發中心，簽署第三方檢測驗證機制合作備忘錄（MOU）。



根據經濟部能源局公布辦法，CIP將爭取第一階段遴選風場場址，並希望在今年底可以順利取得電業籌設許可。CIP台灣區執行長侯奕愷（Jesper Holst）表示，未來政府雖然還有區塊開發階段，不過目前會先著眼於潛力場址的遴選，帶動本土產業國產化供應鏈。



經濟部標準檢驗局長劉明忠表示，台灣海峽是世界最好的風場，很多廠商都願意來台灣投資，透過第三方檢測驗證機構，包括專案驗證、海事工程擔保和盡職調查，這些都會根據國際規範來進行，幫助台灣銀行瞭解離岸風場經營可能的風險。



劉忠明表示，目前除了跟CIP簽署合作意向書外，先前也跟德商wpd達德能源集團簽署，包括陸域及海上風機；跟中鋼、力麗等開發商也正在洽談簽署事宜，劉忠明表示由於台灣技術尚未成熟，暫時不考慮全面法制化推動。



劉明忠初估，一個完整的第三方檢測驗證調查，「時間一到兩年跑不掉」；而離岸風場投資金額每千瓩（MW）需要新台幣200億元，台灣的潛力場址3GW估計就要6000億以上。



侯奕愷向媒體表示，今天簽署MOU後，未來將設立專案推動小組或是督導委員會，將第三方檢測驗證的結果，定期跟政府報告，並向銀行揭露，讓政府跟銀行都能瞭解風場開發實際的狀態。



侯奕愷認為，雖然CIP已經有在歐洲專案融資的經驗，不過台灣的風險狀況、極端氣候、法規等條件都跟歐洲不同，過去是「從零到一」，但是參考歐洲經驗，台灣不必從零開始，會透過第三方檢測驗證機制，為台灣量身打造適合的風場開發專案融資計畫。



侯奕愷指出，已經具有20年離岸風場經驗的歐洲，中小型約400MW的風場，調查至少需要5至6個月時間，參考國外經驗的台灣，頭幾例第三方檢測驗證申請專案融資，時間一定會比較久。



CIP目前申請2025年離岸風場潛力場址分別為27號彰芳及A區西島，以及與中鋼合作的29號風場，預計2019年底前融資若順利到位動工，第一座風場可望於2021年運轉。（編輯：鄭雪文）1070202