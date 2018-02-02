美股震盪 美道瓊期貨夜盤交易量創高

（中央社記者韋樞台北2日電）今晨收盤的華爾街股市震盪激烈，道瓊指數盤中大漲百點後收斂，台灣期貨市場的美國道瓊期貨夜盤交易量今天創下1萬536口新大量。分析師表示，投資人對邁向升息循環居高思危所致。



華爾街股市今天震盪激烈，終場跌多漲少，盤中一度大漲上百點，終場僅小漲37.32點，或0.14%，收在26186.71點。主因市場對未來可能升息感到不安，10年期公債殖利率來到2.789%，是2014年4月以來最高水準。



美道瓊指數高檔震盪頻繁，今天期貨市場夜盤交易量僅18萬9052口，占日盤交易量22.18%，並未打破紀錄；但今天的美國道瓊期貨交易量1萬536口，卻創下商品上市以來新高。



元大期貨研究部協理陳昱宏表示，美國聯準會(FED)日前會議後的談話讓市場解讀是為了替3月升息舖路，市場認為FED鷹派氣息較重，估計今年可能升息3到4次，相對在以傳產為首的道瓊指數對升息反映較直接，投資人對於邁向升息循環之後所帶來究竟是泡沬或是再創新高有疑慮，因此市場會規避風險，對短期量能會有影響。



陳昱宏認為，若美國邁向升息循環，將有利推升股價，美股將短空長多，這些升息行動不會被解釋為長期利空，頂多是投資人居高思危，從市場獲利了結，估計在美股頻創高後，漲跌1%的幅度就有200多點，市場波動度會變大，各項期貨商品交易創新高的次數會更頻繁，但符合操作期貨的市場原則。（編輯：林沂鋒）1070202